Mit Schostakowitsch und dem Staatstheater Augsburg in den Plattenbau

"Moskau, Tscherjomuschki" von Schostakowitsch ist eine absolute Musiktheaterrarität. Das Augsburger Opernensemble hat sich herangewagt. Mit Gewinn?

Wir kennen die süßen Maderln und die gestrengen Honoratioren der goldenen Wiener Operette, wir kennen die Gören und Luftikusse der silbernen Berliner Operette – und auch die Can-Can-Grisetten und das hohe, depperte Militär der französischen Operette. Was uns aber noch nicht widerfahren ist: die Bauarbeiterin, der Chauffeur, der Sprengmeister, die Obdachlosen, die Mietshausverwaltungsgenossen der poststalinistischen sowjetischen Operette.

Tscherjomuschki ist eine Plattenbau-Trabantenstadt Moskaus aus den 1950er-Jahren

Dem abzuhelfen, ist jetzt das Staatstheater Augsburg in Reih und Glied angetreten auf der Bühne – mit dem Rarissimum „Moskau Tscherjomuschki“ aus der Feder des unter Stalin schwer malträtierten Dmitri Schostakowitsch, der nach dessen Tod endlich freiere, ja sogar satiregeschwängerte Luft atmen konnte. Tauwetterperiode.

Tscherjomuschki ist eine Plattenbau-Trabantenstadt Moskaus aus den 1950er-Jahren und hier vor allem spielt auch diese angeschrägte Nummernrevue, weil hier die Korruption mal wieder Urständ feiert. Das zeigt das Staatstheater denn auch mit Glitter und Glamour (vor allen in den Kostümen) – aber es will noch mehr: sein seit längerem in diversen Produktionen gespieltes grundsätzliches Thema des angemessenen Wohnens in der Stadt fortführen, mit kleinen Nebenbemerkungen auf das Theater als improvisiert nur behauste Institution. Viel schwingt da also mit im bunten Treiben, das sich schließlich ein wenig absurd, ein wenig märchenhaft auflöst. Für Neugierige und Exotensammler in Sachen Musiktheater ist das mal schnittig, mal sentimental von Ivan Demidov dirigierte Stück ein gefundenes Fressen – auch wenn gelegentlich eher harmloses Kintopp der Regisseurin Corinna von Rad die Anzüglichkeiten dieser bittersüßen Politsatire übertünchen. (Ausführliche Besprechung folgt.)

