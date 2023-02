Schnitzlers "Reigen" zeigt Sex als lustige Turnübung

Plus Das Landestheater Schwaben bringt den Klassiker mit viel Komik und Klamauk auf die Bühne. In der Inszenierung von Christine Hofer gerät jedoch eine wichtige Eigenschaft des Dramas aus dem Blick.

Begehrt ist das „Süße Mädel“ als sexuelles Spielzeug für den Herrn aus gutem Haus im Wien des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Doch wehe, wenn die junge Dame aus einfachen Verhältnissen plötzlich Paroli bietet. „Ah, was, deine Frau macht’s sicher nicht anders als du“, sagt das süße Mädel dem Fremdgeher nach dem Liebesakt frei ins Gesicht. Und der kontert empört: „Du, das verbiet ich mir. Solche Bemerkungen.“