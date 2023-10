Lena geht nach fünf Jahren Pause wieder auf Tour – Tickets gibt es ab heute

Nach einer fast fünfjährigen Pause geht Lena im kommenden Jahr wieder auf Tour. Die Sängerin hat sechs Konzerte angekündigt. Tickets dafür gibt es ab Mittwoch.

"It's official. Tour 2024 is happening und ich freu mich sooooo krass wow." Mit diesen Worten kündigt Lena Meyer-Landrut ihre Tour im kommenden Jahr an. Nachdem die Sängerin ihre letzte Tour pandemiebedingt absagen musste, steht sie 2024 wieder auf der Bühne. "Es gibt neue Songs, eine neue Show und so viele neue Gefühle dazu", verspricht Lena. Vor drei Monaten veröffentlichte sie ihre aktuelle Single "What I Want". Auch ein neues Album ist in Planung. Es soll Anfang des kommenden Jahres erscheinen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lena-Tour 2024: Termine im Überblick

Lena startet ihre Tour am 1. Juni in Leipzig. Innerhalb von nur sieben Tagen spielt sie sechs Konzerte in sechs deutschen Städten. Das sind die Termine im Überblick:

1. Juni 2024: Leipzig (Haus Auensee)

(Haus Auensee) 2. Juni 2024: Berlin (Tempodrom)

(Tempodrom) 3. Juni 2024: Hamburg (Stadtpark)

(Stadtpark) 5. Juni 2024: Bielefeld (Lokschuppen)

(Lokschuppen) 6. Juni 2024: Köln (Palladium)

(Palladium) 7. Juni 2024: Dresden (Konzertplatz weißer Hirsch)

Ticket-Vorverkauf für Tour von Lena startet am Mittwoch

Der Ticket-Vorverkauf für die "Lena Live 2024"-Tour startet am Mittwoch (18. Oktober) um 10 Uhr bei Ticketmaster. Voraussetzung für den Ticketkauf ist ein Konto bei Ticketmaster. Bei Eventim sind die Eintrittskarten erst ab dem 2. November verfügbar.

Lena als Synchronsprecherin im Film "Trolls"

Die 32-Jährige steht bereits seit 2010 im Rampenlicht. Begonnen hatte ihre Karriere mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest. Seitdem hat die Sängerin fünf Alben veröffentlicht und zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Ihre letzte Konzertreihe fand 2019 statt. Zuletzt war Lena vermehrt im Fernsehen zu sehen – unter anderem als Jurorin bei "The Voice Kids". Bald ist sie als Synchronsprecherin im Film "Trolls – gemeinsam stark" im Kino zu hören.

In den vergangenen Wochen hatte die Sängerin mit den Folgen eines Reitunfalls zu kämpfen. Im August teilte sie auf Instagram mit, sich bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen zu haben.

Lesen Sie dazu auch