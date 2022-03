Lesezeichen

vor 19 Min.

Monika Helfer begibt sich auf die Spuren ihres Bruders

Plus Monika Helfer setzt ihre autobiografischen Romane mit "Löwenherz" fort. Nach den Großeltern und Eltern rückt sie nun ihren Bruder in den Fokus.

Von Ingrid Grohe

Monika Helfer spricht nicht von einer „Trilogie“. Aber sie mag es, wenn man ihre autobiografischen Romane so nennt, von denen sie jetzt den dritten vorgestellt hat. Mit „Löwenherz“ steigt die Vorarlberger Autorin erneut in ihre Familiengeschichte ein. Im 2020 erschienenen Bestseller „Die Bagage“ spürte sie ihren Großeltern im Bregenzerwald nach, die sich samt sieben Kindern zur Zeit des Ersten Weltkriegs als arme Bergbauern am schattigen Rand eines engen Tals und einer gnadenlosen Dorfgemeinschaft durchschlagen mussten; mit „Vati“ (2021 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises) stellte sie die eigenen Eltern vor, die den vier Kindern durch Krankheit und Kummer früh abhandenkamen. Im neuen, 180 Seiten starken Buch geht es um Helfers jüngeren Bruder Richard, dem der Vater den Beinamen „Löwenherz“ gab. Als Kleinkind war er der Liebling des Vaters und der Schwestern. Als junger Mann gab er den Menschen Rätsel auf. Richard Helfer ist nicht alt geworden. Mit 30 nahm er sich das Leben.

