Lesung

18:00 Uhr

Im Leben ist nicht „Ois Chicago“: Ein Abend mit Michaela May

Michael May: echt 70!

Plus Schauspielerin Michaela May stellte ihre Autobiografie "Hinter dem Lächeln" auf der Bühne in Augsburg vor und spracht offen über Sternstunden und Abgründe.

Von Wolfgang Schütz

Natürlich muss sie die Stelle vorlesen. Die mit den „Münchner Geschichten“, als ein noch unbekannter Helmut Dietl auf ihre Rückkehr von einer Reise ins Offene durch Afrika wartete, damit er sie, den gereiften Kinderstar, dann, es war 1974, an die Seite von Therese Giehse stellen konnte, und neben Günther Maria Halmer, Sie wissen schon, den „Tscharlie“, logisch, mit seinen Sprüchen, wenn’s glatt läuft: „Ois Chicago“. Da ging im ausverkauften S-Forum der Augsburger Stadtbücherei wohl nicht nur dem veranstaltenden Buchhändler Kurt Idrizovic das Herz auf, der in der Abmoderation an diesem Dienstagabend schwärmte: „Dass ich das noch erleben darf!“

