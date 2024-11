Anne Hathaway dankt zu ihrem Geburtstag für «Güte»

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway blickt zu ihrem 42. Geburtstag in einem Video auf ein ereignisreiches Jahr zurück. «Danke für das Geschenk, das 41 war!!!!», schrieb die Schauspielerin («Les Misérables») am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Sie danke allen, die ihr «schon einmal Güte erwiesen» hätten. «Vielen Dank für die Hilfe und den Raum zum Wachsen», schrieb Hathaway.

Daneben teilte die Schauspielerin ein Video mit einem Zusammenschnitt von ihren Auftritten in Talkshows, bei Preisverleihungen und auf dem roten Teppich, sowie von privaten Aufnahmen aus dem Bett und vor dem Spiegel. In den Kommentaren bekam sie zahlreiche Geburtstagsglückwünsche. Designerin Donatella Versace schrieb: «Happy Birthday, Ikone».

Zuletzt war Hathaway in der Romanze «Als du mich sahst» und dem Thriller «Mother's Instinct» zu sehen. Vergangenen Monat kündigte sie an, dass sie in einer weiteren Fortsetzung des Komödienhits «Plötzlich Prinzessin» mitspielen werde.