Berichte: Lady Gaga soll in «Wednesday»-Serie mitspielen

Zuletzt spielte Weltstar Lady Gaga in «Joker: Folie à Deux» an der Seite von Joaquin Phoenix als Harley Quinn die zweite Hauptrolle. Als Nächstes könnte die Sängerin in der Horrorserie «Wednesday» mitmischen. US-Branchenportale berichten über das Casting der 38-Jährigen für die im Dreh befindliche zweite Staffel. Über ihre mögliche Rolle in der Netflix-Produktion wurde zunächst aber nichts bekannt.

Die Hit-Serie «Wednesday», ein «Addams Family»-Ableger, dreht sich um den Sprössling der Familie. Die titelgebende Hauptrolle spielt Jenna Ortega. In der Serie studiert Wednesday Addams an der Nevermore Akademie und entdeckt dort ihre Superkräfte. Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones schlüpft in die Rolle der Familien-Matriarchin Morticia Addams, Luis Guzmán spielt den Vater Gomez Addams. Netflix hat die zweite Staffel für 2025 angekündigt.

Lady Gaga war 2019 als Hauptdarstellerin in dem Musikdrama «A Star is Born» für einen Oscar nominiert. Sie gewann den Oscar für «Shallow» als bester Filmsong. Danach spielte sie in dem Familiendrama «House of Gucci» mit. In «Joker: Folie à Deux», der Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers «Joker» (2019), kehrte Joaquin Phoenix in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in «Joker» als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt. Phoenix und Lady Gaga singen in der Comic-Verfilmung zusammen als Joker und Harley Quinn. Die gefühlvollen Songs stehen dabei im krassen Gegensatz zu der düsteren Atmosphäre in Gotham City.

Jenna Ortega ist der Star der Netflix-Gruselserie «Wednesday». (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa