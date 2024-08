Chris Pine: Wurde auf der Straße mit Jim Carrey verwechselt

US-Schauspieler Chris Pine wurde eigenen Angaben zufolge letzte Woche auf der Straße mit gleich zwei unterschiedlichen Schauspiel-Kollegen verwechselt. Er sei am Vortag «eine Straße in New York entlang» gegangen, erzählte der 43-Jährige in der «Kelly Clarkson Show». «Und jemand drehte sich zu mir um und meinte: "Jim Carrey?"»

Lachend ergänzte Pine: «Und das vier Tage, nachdem jemand an mir vorbeigelaufen ist und gesagt hat "Oh hey, Jeff Daniels".» Derartige Verwechslungen mit Kollegen passierten ihm häufiger, sagte Pine. Der Schauspieler war zuletzt in Filmen wie «Don’t Worry Darling» und «Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben» zu sehen gewesen. Carrey und Daniels spielen beide etwa in der Komödie «Dumm und Dümmer» mit.