Comedian Patrick Thomalla schwärmt vom Dorfleben

Comedian Patrick Thomalla («Ick liebe Pferde») kann dem Großstadtleben in Berlin nicht so viel abgewinnen. «Ich fand' es nicht schlecht in der Stadt zu wohnen, aber das Gefühl von Freiheit, was ich da auf dem Dorf hab, das möchte ich nicht missen», sagte Thomalla im neuen Podcast «OKF - Ortskontrollfahrt» des RBB-Radiosenders Fritz.

Der Pferde-Influencer mit mehr als 360.000 Followern auf Instagram wohnt in Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt), lebte aber auch zeitweise in Berlin. «Ich dachte eigentlich, dass ich in der großen Stadt das große Stadtleben sehr genieße und es war mehr einfach nur ein Leben in der Stadt, aber nicht so das Genießen und Ausnutzen», sagte er.

Mittlerweile sei das anders. «Ich nutze jetzt das Ganze mehr und bewusster und nehm‘ mir dann hier mit meinem Partner gerne ein Hotelzimmer, wenn wir irgendwie abends ins Theater gehen.» Auf dem Land habe er Wiesen und einen Wald oder könne mit seinen Pferden durch den Bach reiten. «Das ist wie Urlaub», schwärmte Thomalla, der 1990 in Wittenberg geboren wurde. In der Podcastreihe erzählen Prominente von ihren Heimatorten in Ostdeutschland.