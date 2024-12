Damian Hurley über Weihnachten und eine große Schwäche

Damian Hurley, Sohn der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley, freut sich auf Weihnachten im Kreise seiner Großfamilie zu Hause. «Meine Mutter und ich werden Gastgeber sein», verriet der britische Schauspieler bei der Wohltätigkeitsveranstaltung Mon Chéri Barbara Tag in München. Es werde jede Menge Essen geben, vor allem viel zu viel Schokolade.

Der 22-Jährige bekannte, eine Schwäche für Gummibärchen zu haben. «Ich weiß, das sollte man nicht. Ich habe versucht, aufzuhören, ich habe es fast ein Jahr lang geschafft», sagte Hurley. Doch jetzt an Weihnachten werde er das wohl durchbrechen.

Hurley modelt und hatte im Frühjahr sein Regiedebüt abgeliefert mit dem Thriller «Strictly Confidential». Derzeit lebe er in London, auf dem Land und für die Arbeit in New York. «Am glücklichsten bin ich auf dem Land, mit meinen Hunden, meiner Familie und meinen Freunden», sagte der 22-Jährige.