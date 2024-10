«Disease» - Lady Gaga kündigt neue Single an

Fans von Lady Gaga dürfen sich diese Woche auf neue Musik des Weltstars freuen. «DISEASE 10.25», schrieb die 38-Jährige kurz und knapp bei Instagram und auf der Plattform X, wobei «10.25» für den Veröffentlichungstermin am 25. Oktober steht. Über den Veröffentlichungstermin hinaus teilte die Sängerin zunächst nichts mit. Berichten zufolge soll es sich um die erste Single ihres siebten Studioalbums handeln.

Erst Ende vergangenen Monats veröffentlichte Lady Gaga «Harlequin» - ein Begleitalbum zu ihrem derzeit laufenden Kinostreifen «Joker: Folie à Deux». In der Fortsetzung des Thrillers «Joker» (2019) spielt die 38-Jährige an der Seite von Joaquin Phoenix die zweite Hauptrolle: Harley Quinn. Phoenix (49) kehrt in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in «Joker» als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt.