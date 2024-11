Dwayne Johnson urinierte bei Filmdreh in Wasserflasche

Um keine Zeit am Set zu verlieren, uriniert Hollywood-Star Dwayne «The Rock» Johnson bei Filmdrehs gelegentlich in eine Flasche. Einen entsprechenden Bericht des Branchenportals «TheWrap.com» von April kommentierte der 52-Jährige nun in einem Interview mit der Männerzeitschrift «GQ» mit den Worten: «Ja. Das kommt vor.»

Laut «TheWrap.com» brachte der Schauspieler mit seiner Angewohnheit Filmcrews gegen sich auf. Beim Dreh der Action-Komödie «Red One - Alarmstufe Weihnachten» soll er zudem nicht mit Pünktlichkeit geglänzt haben. «Ja, auch das ist passiert», gestand er im Interview mit «GQ», allerdings nicht in dem Ausmaß, wie in dem Bericht beschrieben.

In «Red One - Alarmstufe Weihnachten», der vergangenen Donnerstag in den deutschen Kinos startete, wird der Weihnachtsmann entführt. Der Sicherheitschef des Nordpols und der berüchtigtste Kopfgeldjäger der Welt müssen sich daraufhin auf die Suche nach ihm machen, um das Weihnachtsfest zu retten. Johnson stellte den Film Anfang des Monats in Berlin vor.