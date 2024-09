Erste Filmrolle für Tyler, The Creator in Chalamet-Streifen

US-Rapper Tyler, the Creator gibt Berichten zufolge in der A24-Produktion «Marty Supreme» sein Filmdebüt. Wie die Branchenblätter «Variety» und «The Hollywood Reporter» berichteten, verstärkt der 33 Jahre alte Rapper den mit Timothée Chalamet (28, «Dune») und Gwyneth Paltrow (51, «Shakespeare in Love») bereits hochkarätig besetzten Film.

Regie führt Josh Safdie, über die Rollen und die Handlung ist bislang allerdings wenig bekannt. Den Berichten zufolge soll es um einen Tischtennis-Profi gehen. Das verantwortliche Studio A24 hatte im Juli nach ersten Berichten über das Projekt das Foto eines Tischtennisballs mit der Aufschrift «Marty Supreme» gepostet.

Die US-Brüder Josh und Benny Safdie hatten zuletzt gemeinsam bei den Filmen «Good Time» und «Der schwarze Diamant» Regie geführt. Bei «Marty Supreme» ist Josh Safdie (40) alleine als Regisseur an Bord.

Tyler, The Creator führte mit US-Popstar Lana Del Rey, US-Rapperin Doja Cat und der Rockband No Doubt das Line-Up des diesjährigen Coachella-Festivals im US-Bundesstaat Kalifornien an.