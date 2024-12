Fassbender: Abba ist guter Soundtrack zum Sterben

Hollywood-Star Michael Fassbender («Steve Jobs», «X-Men») lernte die Musik der Band Abba erst zu schätzen, als er während eines Sturms auf See in einem Boot war und fürchtete, unterzugehen. «Ich habe Abba nie wirklich gemocht», gestand der 47-Jährige in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon. Das habe sich auf einer Bootsfahrt nach Ibiza geändert, als es so schwer stürmte, dass Teller herumflogen.

Auf dem Schiff sei laut Musik von Abba gespielt worden. Fassbender machte in der Talkshow nach, wie er sich auf dem schaukelnden Boot festgehalten habe und dabei vom fröhlichen Abba-Hit «Dancing Queen» beschallt wurde. «Ich klammerte mich quasi an das Boot und Abba spielte - und ich verstand Abba endlich», sagte der deutsch-irische Schauspieler. «Ich dachte: Wenn wir heute Nacht sterben müssen, ist das ein guter Soundtrack zum Sterben.»