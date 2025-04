Harry-Potter-Serie: Das sind die Hogwarts-Lehrer

Für eine neue TV-Serie über die Abenteuer von Zauberlehrling Harry Potter sind nun einige wichtige Rollen prominent besetzt worden.

US-Schauspieler John Lithgow (79) soll den Schulleiter Albus Dumbledore spielen, wie der US-Streamingdienst HBO Max bekannt gab. Lithgow («Konklave») tritt damit in die Fußstapfen von Richard Harris (1930-2002) und Michael Gambon (1940-2023), die in den Harry-Potter-Kinofilmen das Oberhaupt der Zauberschule Hogwarts und den Mentor von Harry Potter spielten.

Einer war schon Churchill, ein anderer der Weihnachtsmann

Lithgow gehört zu den vielfältigsten US-Schauspielern. In der Historienserie «The Crown» spielte er den britischen Premierminister Winston Churchill. In der Krimiserie «Dexter» verkörperte er hingegen einen eiskalten Triebtäter. In der Comedy «How I Met Your Mother» wiederum war er der Vater von Playboy Barney Stinson.

Janet McTeer (63) soll die Professorin Minerva McGonagall darstellen, das Kinopublikum kennt die Engländerin unter anderem aus der schwarzen Komödie «The Menu» (2022).

Ihr britischer Landsmann Paapa Essiedu (34) verkörpert den finsteren Zauberlehrer Severus Snape. Er war Hauptdarsteller in der Science-Fiction-Serie «The Lazarus Project» (2022) und trat jüngst auch bei den Netflix-Formaten «Black Mirror» und «Black Doves» auf.

Mehr als 30.000 Kinder wollen die Hauptrollen spielen

Der Brite Nick Frost (53) ist bei dem Projekt als Wildhüter Rubeus Hagrid an Bord. In der Zombiekomödie «Shaun of the Dead» war er 2004 der Faulpelz Ed, bester Freund des Titelhelden. In der Kultserie «Doctor Who» war er als Weihnachtsmann zu sehen.

Weitere Rollen werden mit Luke Thallon als Professor Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse als Hausmeister Argus Filch besetzt.

Wer die Hauptrollen der Zauberschüler Harry, Ron und Hermine übernimmt, ist bisher nicht bekannt. Nach früheren Angaben sollen sich zum Casting zu der neuen Serie etwa 32.000 Kinder angemeldet haben.

Serie basiert auf Büchern von J.K. Rowling

Laut der Mitteilung soll die Serie eine «getreue Adaption» der Harry-Potter-Bücher von J.K. Rowling sein. Die britische Autorin ist zudem als ausführende Produzentin an Bord. 1997 erschien mit «Harry Potter und der Stein der Weisen» der erste Band der Saga um den Zauberschüler und die magische Welt der Zauberschule Hogwarts. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt «Harry Potter» als erfolgreichste Literaturserie der Welt.

Drehstart in diesem Jahr

Der Produktionsstart der Serie ist für diesen Sommer in den Warner-Bros-Studios im englischen Leavesden bei Watford geplant. Warner hatte die ursprünglichen Kinofilme mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Hauptdarsteller produziert, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen.