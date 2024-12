Jagger und Hall über ihre Weihnachtstraditionen

Im Hause Jagger-Hall geht es an Weihnachten ins Ballett. «Wir sehen immer "Der Nussknacker", wir kochen zusammen, spielen Spiele und haben einen schönen Tag», sagte Elizabeth Jagger (40), Tochter von Rockstar Mick Jagger, bei der Spendengala Mon Chéri Barbaratag in München.

Natürlich mit dabei: Elizabeths Mutter Jerry Hall. Die 68-Jährige ist auf den großen Tag schon gut vorbereitet, muss sie doch vier Kinder und drei Enkelkinder berücksichtigen. «Ich habe alles», betonte Hall, die sich auf die Tage mit der Familie freut - vor allem auf den Weihnachtsmorgen. Den verbringen alle gemeinsam in Pyjamas, wie sie verriet.

Hall und Jagger überreichten bei der Gala einen Scheck über 60.000 Euro an die Stiftung von Model Toni Garrn (32), die in den afrikanischen Ländern Ghana, Burundi und Uganda Projekte hat. Einer ihrer größten Wünsche für 2025 sei, ein neues Projekt im Südsudan realisieren zu können, sagte Garrn. Die Toni Garrn Foundation kümmert sich vor allem um Frauen und Mädchen in diesen Ländern. Es gehe um Themen wie Verhütung, Aufklärung oder auch Bildung, erläuterte die 32-Jährige.

Toni Garrn will mit ihrer Stiftung ein neues Projekt im Südsudan realisieren. Foto: Felix Hörhager/dpa