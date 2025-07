Jennifer Lopez verliert Rock bei Konzert in Warschau

Jennifer Lopez ist ein Kostüm-Malheur bei einem Konzert in Warschau passiert. Die Sängerin veröffentlichte selbst ein Video von dem Moment auf ihrem Youtube-Kanal. Sängerinnen, Tänzer und das Publikum sangen für Lopez einen Tag nach ihrem 56. Geburtstag ein Ständchen, als sie nach einer Pause wieder auf die Bühne kam.

Während sich Lopez für das Geburtstagslied bedankte, fiel ihr Glitzer-Rock auf den Boden. Nach einem kurzen Schreck lachte sie über das Missgeschick und präsentierte stolz ihre goldene Unterwäsche mit einer Drehung. «Ich stehe hier in meiner Unterwäsche», sagte sie. «Das wird überall zu sehen sein.»

Nachdem ein Tänzer vergeblich versucht hatte, den Rock wieder zu befestigen, nahm Lopez das Kleidungsstück und schmiss es ins Publikum. «Ich bin froh, dass ich Unterwäsche anhatte. Ich trage normalerweise keine Unterwäsche», so Lopez. Zu dem Fan, der den Rock gefangen hatte, sagte sie: «Du kannst ihn behalten. Ich will ihn nicht zurück, für immer und ewig.»

Am Ende bedankte sich die Sängerin bei ihrem Publikum für das Geburtstagsständchen in einer kleinen Ansprache. «Findet das, was ihr liebt, und dann tut es mit den Leuten, die ihr liebt, und ihr werdet ein wunderbares Leben haben. Das kann ich aus erster Hand sagen.»