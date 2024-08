Jimmy Kimmel: Oscars waren letztes Jahr einfach zu viel

US-Moderator Jimmy Kimmel (56) will beim Moderieren der Oscars pausieren, weil ihn die Vorbereitung zu viel Zeit koste. «Letztes Jahr war es einfach zu viel», sagte der Entertainer, der in den vergangenen beiden Jahre die glamouröse Film-Gala moderiert hat, in dem Podcast «Politickin».

«Wenn es um etwas wie die Oscars geht, bin ich voll dabei. Ich denke morgens und abends darüber nach», führte er aus. Seine «Jimmy Kimmel Live!»-Show komme ihm dann plötzlich wie ein «Störfaktor» vor. «Am Ende schiebt man alles bis nach der Oscar-Verleihung auf», und später müsse er dann alles nachholen. «Ich habe einfach beschlossen, dass ich mich dieses Jahr nicht damit herumschlagen will.»

Kimmel hat die Oscars insgesamt schon viermal moderiert: Vor 2023 und 2024 hatte er bereits 2017 und 2018 durch die abendliche Gala geführt. Vergangenen Monat wurde bekannt, dass Kimmel und auch der US-Schauspieler und Komiker John Mulaney die Moderation der nächsten Oscars abgelehnt haben. Wer die Moderation für die 97. Oscar-Gala im März 2025 in Los Angeles übernehmen wird, ist bislang unbekannt.