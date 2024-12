Kate Winslet zu früheren Mobbern: «Hoffe, das verfolgt dich»

Hollywood-Schauspielerin Kate Winslet (49) erzählt von einer Konfrontation mit einem früheren Mobber, der über ihr Aussehen als junger Filmstar hergezogen war. «Ich habe es denen gezeigt», erzählte die Britin in der US-Sendung «60 Minutes». «Ich sagte: "Ich hoffe, das verfolgt dich."» Das sei «ein großartiger Moment» gewesen, «weil es nicht nur für mich war, sondern für all die Menschen, die diese Art von Belästigung erleben».

In der Sendung des Senders CBS war ein alter Fernsehbeitrag über Winslet als junge Schauspielerin nach ihrem Durchbruch mit «Titanic» gezeigt worden, in dem ein Kommentator mit fiesen Worten über ihre Figur herzieht. So etwas sei «absolut entsetzlich» und sie frage sich, was für Menschen einer jungen Schauspielerin so etwas antäten, erklärte Winslet daraufhin.

Die Oscar-Preisträgerin setzt sich seit Jahren vehement gegen Bodyshaming ein. Im Kino war Winslet zuletzt im Biopic «Die Fotografin» als Kriegsfotografin Lee Miller zu sehen.