Lana Del Rey kündigt neues Album an

US-Musikerin Lana Del Rey (39) hat auf Instagram ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel «The Right Person Will Stay» (auf Deutsch etwa: «Die richtige Person wird bleiben») und soll am 21. Mai erscheinen. Das Album enthalte 13 Lieder, von denen sie einzelne Songs schon im Voraus veröffentlichen wolle, schrieb die Musikerin auf Instagram.

Lana Del Rey, die mit bürgerlichem Namen Elizabeth Woolridge Grant heißt, wurde 2012 mit dem Song «Video Games» und ihrem offiziellen Debütalbum «Born to Die» berühmt. Sie ist bekannt für ihren nach Sehnsucht klingenden Melancholie-Pop. «The Right Person Will Stay» ist ihr zehntes Studioalbum. Ihr neuntes Album hatte sie im März 2023 mit dem Titel «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd» herausgebracht.