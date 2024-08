Lohan dankt Jamie Lee Curtis zum Drehende

US-Schauspielerin Lindsay Lohan hat zur letzten Drehwoche der Komödie «Freaky Friday 2» dem Filmteam und ihrer Kollegin Jamie Lee Curtis für eine «großartige Zeit» gedankt. «Mein Herz ist so voll», schrieb die 38-Jährige auf Instagram. Ihre «liebe Freundin» Jamie Lee Curtis (65) habe «jeden Tag so viel Freude» an das Set gebracht - «sie hat diesen Film zu etwas ganz Besonderem gemacht».

Oscar-Preisträgerin Curtis wiederum hatte vergangene Woche in einem eigenen Post ihrer «ultimativen Film-Tochter» Lohan gedankt. Die Fortsetzung von «Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag» soll 2025 ins Kino kommen.

In der Disney-Komödie von 2003 hatte Curtis die Psychotherapeutin Tess Coleman gespielt, die ständig mit ihrer Teenagertochter Anna (Lohan) streitet. Nachdem sie magische Glückskekse gegessen haben, tauschen beide die Körper und müssen sich plötzlich im Leben der anderen durchschlagen. «Freaky Friday» ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Mary Rodgers aus dem Jahr 1972.

Bei der Fortsetzung führt die Kanadierin Nisha Ganatra («Late Night») Regie. Von der Original-Besetzung kehren neben Lohan und Curtis unter anderem Mark Harmon, Chad Michael Murray und Rosalind Chao zurück.