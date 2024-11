Megan Fox teilt positiven Schwangerschaftstest

Schauspielerin Megan Fox ist nach einer Fehlgeburt erneut schwanger. Die 38-Jährige teilte auf Instagram ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest. Dazu schrieb sie die Worte: «Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück.» Auf einem weiteren Bild ist Megan Fox nackt zu sehen, übergossen mit schwarzer Farbe, mit einer Hand hält sie ihren Bauch. Der Post mit den Baby-Nachrichten ist der einzige auf ihrem Instagram-Profil.

Ist Sänger Machine Gun Kelly (34) der Vater? Der Musiker postete zunächst zwar nichts auf seinem Instagram-Profil. Fox platzierte jedoch einen Link zu seinem Instagram-Profil - und zwar auf ihrem Nacktfoto, genau auf ihrem Bauch.

Fox hatte zuvor eine Fehlgeburt

Die Schauspielerin hatte vor einem Jahr öffentlich gemacht, die sie und Kelly eine Fehlgeburt durchgemacht hätten. «So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe drei Kinder, also war es für uns beide sehr schwierig», sagte die Schauspielerin in der Sendung «Good Morning America». Die drei Kinder hat Fox mit ihrem Ex-Ehemann Brian Austin Green (51, «Beverly Hills, 90210»). Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter.

Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von Schauspieler Green getrennt. Anfang 2022 folgte die Verlobung. «Sie hat ja gesagt», schrieb Kelly damals in seiner Instagram-Story. Anfang vergangenen Jahres gab es Spekulationen, dass die Verbindung womöglich geplatzt sein könnte.