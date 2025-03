Megan Fox und Machine Gun Kelly haben Nachwuchs

US-Schauspielerin Megan Fox (38, «Transformers») hat ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Der Sänger Machine Gun Kelly gab die Geburt des Mädchens auf Instagram bekannt. «Endlich ist sie da», postete der 34-Jährige zu einem kurzen Schwarz-Weiß-Video, in dem er mit seiner Hand ein kleines Babyhändchen streichelt. Fox äußerte sich in ihren sozialen Medien zunächst nicht.

Fox hatte im November ihre Schwangerschaft auf Instagram verkündet. «Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück», schrieb sie damals. Die Schauspielerin hatte ein Jahr zuvor öffentlich gemacht, dass sie und Kelly eine Fehlgeburt durchgemacht hätten.

Es ist das erste gemeinsame Kind für Fox und Kelly. Die Schauspielerin hat drei Söhne mit ihrem Ex-Ehemann Brian Austin Green (51, «Beverly Hills, 90210»). Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter.

Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von «Midnight in the Switchgrass» in Puerto Rico kennengelernt. Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von Schauspieler Green getrennt. Anfang 2022 folgte die Verlobung mit Kelly. Später gab es Spekulationen, dass die turbulente Beziehung womöglich geplatzt sein könnte. Laut US-Medienberichten soll sich das Paar Ende vergangenen Jahres getrennt haben, nur wenige Wochen nach Bekanntgabe der Schwangerschaft.

