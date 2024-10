Megan Thee Stallion: Filmteam musste mit Handy filmen

US-Rapperin Megan Thee Stallion hat eigenen Worten zufolge beim Dreh ihres Dokumentarfilms den Kameraleuten verboten, ihre Kameras mitzubringen. «Ich habe sie jeden Tag rausgeschmissen», erzählte die 29-Jährige in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon. Sie habe mit «dieser fetten Kamera» nicht sie selbst sein können, erklärte die Musikerin («Body») und machte scherzhaft nach, wie sie mit großer Linse direkt vor dem Gesicht angeblich zum Weinen aufgefordert worden sei.

«Es wurde so schlimm, dass sie buchstäblich anfangen mussten, Handys mitzubringen», erzählte die Grammy-Gewinnerin. Ein großer Teil des Filmmaterials ihrer neuen Doku bestehe daher aus Handyaufnahmen, «weil ich mich weigerte, vor den Kameras zu filmen», erklärte die Musikerin.

Die Doku «Megan Thee Stallion: In Her Words» zeigt Höhen und Tiefen aus dem Leben der Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Megan Pete heißt. Der Dokumentarfilm soll am 31. Oktober bei Amazon Prime erscheinen.