Scheidung von Joe Jonas und Sophie Turner ist amtlich

Der US-Sänger Joe Jonas (35) und die britische Schauspielerin Sophie Turner (28) sind nun offiziell geschieden. Ein Gericht im US-Staat Florida habe die vor einem Jahr eingereichte Scheidung abgesegnet, berichteten US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Richterin Gina Beovides habe die Ehe für unwiderruflich zerrüttet erklärt. Jonas und Turner haben demnach bezüglich Sorgerecht und in anderen Trennungsfragen eine Einigung erzielt, berichtete die Musikzeitschrift «Billboard». Der Inhalt sei aber vertraulich.

Schwere Vorwürfe

Der «Sucker»-Sänger und die «Game of Thrones»-Schauspielerin hatten vergangenen September nach vier Jahren Ehe ihre Trennung verkündet und sich danach einen bitteren Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter Willa (4) und Delphine (2) geliefert. Die Eltern waren zeitweise in eine Klage verwickelt.

Turner hatte Jonas vorgeworfen, er würde die in den USA geborenen Töchter unrechtmäßig in New York festhalten. Sie wollte die Kinder nach England holen. Früheren Berichten zufolge einigten sich die Eltern schließlich darauf, dass die Kinder abwechselnd mit ihrer Mutter und ihrem Vater in den USA und in England aufwachsen sollen.

Berühmt wurde Jonas als Teil der Band «Jonas Brothers», die er mit seinen Brüdern Nick und Kevin gegründet hat.