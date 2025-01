Schwindel auf der Bühne - Patti Smith beruhigt ihre Fans

Die Musikerin und Autorin Patti Smith hat nach eigenen Worten bei einem Auftritt in São Paulo die Bühne verlassen, weil ihr schwindelig geworden ist - und beruhigt nun ihre Fans. «Mir geht es gut», schrieb die 78-Jährige in einem Post auf Instagram. In den Medien und in den sozialen Netzwerken sei eine übertriebene Darstellung verbreitet worden. Auslöser für ihr Schwindelgefühl sei eine Migräne gewesen.

Nach ihrem Abgang sei sie noch einmal auf die Bühne gekommen. «Ich wurde von einem ausgezeichneten Arzt untersucht und es war alles in Ordnung», schrieb Smith. Einem Bericht der brasilianischen Tageszeitung «Folha de S. Paulo» zufolge stürzte Smith am Mittwochabend, während sie einen Text vorlas, und wurde in einem Rollstuhl zurück auf die Bühne geschoben.

Die Musikerin hatte in São Paulo zwei Auftritte mit dem Berliner Soundwalk Collective geplant.