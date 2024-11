Uschi Glas schließt Umzug ins Heim eines Tages nicht aus

Schauspielerin Uschi Glas (80) könnte sich einen Umzug in ein Pflegeheim eines Tages grundsätzlich vorstellen. Im Sommer habe sie in einem Heim in Hamburg einen Film gedreht, sagte die Schauspielerin bei der Premiere des Films «Toni und Helene» in München. Über einen Umzug in ein Pflegeheim sagte sie: «Wenn es an einem Tag mal so wäre und es gibt keinen anderen Weg - ja, dann ist das halt so.»

Der Film «Toni und Helene» startet am 5. Dezember in Deutschland im Kino. In Österreich läuft der Film unter dem Titel «80 Plus» bereits seit dem 3. Oktober. Christine Ostermayer spielt darin die 80-jährige Schauspieldiva Helene. Sie ist unheilbar krank und will in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Da sie ihren Oldtimer selbst nicht mehr fahren kann, bittet sie ihre Zimmernachbarin Toni (Margarethe Tiesel), sie in die Schweiz zu bringen. Eine Reise mit einigen Überraschungen beginnt.