Victoria Beckham: Zog mich früher für Paparazzi an

Victoria Beckham (50) vermeidet eigenen Angaben zufolge heute mehr als früher Begegnungen mit Fotografen auf der Straße. «Wir haben herausgefunden, wie wir uns diskret verhalten können, und das ist genau die Art und Weise, wie wir unser Leben im Moment führen wollen», erklärte die Frau des früheren Profifußballers David Beckham (49) der Zeitschrift «Harper's Bazaar». «Ich denke, dass es früher Spaß gemacht hat, auszugehen und von Paparazzi gejagt zu werden, wenn man die Bond Street hinunterging - und man zog sich in dem Wissen an, dass das passieren würde», führte Beckham aus. «Das will ich nicht mehr.»

Victoria Beckham wurde in den 1990ern mit der Girlgroup Spice Girls bekannt, mittlerweile hat sie sich eine Karriere als Designerin aufgebaut. In den sozialen Medien teilen sie und ihr Mann David Beckham gelegentlich Aufnahmen von gemeinsamen Momenten mit ihren vier Kindern.

Nach dem Erfolg der Dokumentation über die Fußballkarriere ihres Mannes hatte der Streamingdienst Netflix vor einigen Monaten eine eigene Serie über Victoria Beckham angekündigt. Darin soll unter anderem erzählt werden, wie sie sich als Kreativdirektorin ihrer eigenen Modemarke neu erfunden hat.