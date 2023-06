Lewis Capaldi sagt Tour ab: Kein Konzert in München

Aus einem Vorfall am Wochenende zieht Lewis Capaldi, der an Tourette erkrankt ist, nun Konsequenzen: Er hat all seine Konzerte abgesagt – auch das in München.

"Die schwerste Entscheidung meines Lebens". Mit diesen Worten gab Lewis Capaldi die schlechten Nachrichten am Dienstagmittag auf Twitter bekannt. Der schottische Sänger muss seine Tour abbrechen. Der Grund: Seine Tourette-Erkrankung. Der 26-Jährige erklärte nach einem Vorfall am Wochenende, er müsse lernen, mit den Auswirkungen seines Tourette-Syndroms zu leben. Betroffen ist auch das Konzert in München, das am 12. September 2023 stattfinden sollte.

Ende 2022 machte Capaldi seine Diagnose öffentlich. Der Auslöser für Capaldis Entscheidung, die Tour abzubrechen, war ein Konzert auf dem Glastonbury-Festival in England am Wochenende. Der Sänger musste seinen Auftritt vor zehntausenden Festivalbesucherinnen und -besuchern frühzeitig beenden, weil seine Stimme plötzlich versagte. Das Publikum übernahm den Gesang zwischenzeitig. Capaldi zeigte sich sichtlich ergriffen.

Wegen Tourette-Erkrankung: Lewis Capaldi sagt Konzert in München ab

Schon vor dem Festival hatte der Musiker seine Tournee drei Wochen lang unterbrochen, um Kraft für den Auftritt in Glastonbury zu sammeln. Capaldi schrieb dazu auf Twitter: "Am Samstag wurde mir klar, dass ich viel mehr Zeit darauf verwenden muss, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch lange Zeit das tun kann, was ich liebe."

Wann und ob die Tournee nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. Capaldi schrieb, es handle sich um eine "absehbare Zeit". Neben Deutschland waren für diesen Sommer und Herbst auch Auftritte in anderen europäischen Städten sowie unter anderem in Australien, Neuseeland und Dubai geplant. Schon im März sagte der Schotte Konzerte ab, auch in Deutschland. Damals war der Grund eine Bronchitis. Neben dem Tourette-Syndrom leidet der Sänger auch unter psychischen Problemen. Bei Tourette handelt es sich um eine Nervenkrankheit, die mit motorischen und stimmlichen "Ticks" einhergeht.

