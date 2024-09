Linkin Park geht wieder auf Tour: Wann und wo gibt es Tickets für das Hamburg-Konzert?

Sieben Jahre lang war es still um die US-amerikanische Rockband Linkin Park, nachdem Sänger Chester Bennington 2017 gestorben war. Am Donnerstagnachmittag trat die Band dann in einer neuen Formation in Los Angeles auf – mit ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong. Spekulationen um ein Comeback hatte die Band zuletzt mit zwei Countdowns in den sozialen Medien angeheizt. Linkin Park plant eine Tour und hat sechs Konzerte angekündigt.

Linkin-Park-Tour 2024: Konzerte im Überblick

Ein Konzert der „From Zero World Tour“ wird sogar in Deutschland stattfinden, eins in London, zwei in den USA, eins in Südkorea und eins in Kolumbien. Das sind die Termine im Überblick:

11. September 2024: Los Angeles (Kia Forum)

16. September 2024: New York (Barclays Center)

22. September 2024: Hamburg (Barclays Arena)

24. September 2024: London (The O2)

28. September 2024: Seoul (Inspire Arena)

11. November 2024: Bogota (Coliseo Medplus)

Tickets für Linkin Park in Hamburg ab Donnerstag im Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf für das Konzert in Hamburg findet in drei Etappen statt. Mitglieder des „Linkin Park Undergrounds“ (LPU) haben einen Vorteil:

12. September, 10 Uhr: LPU Legacy Pre-Sale

12. September, 12 Uhr: LPU Passport Plus Pre-Sale

13. September, 10 Uhr: öffentlicher Vorverkauf

Zum „LPU Legacy Pre-Sale“ haben alle Zugang, die ihre Mitgliedschaft vor dem 24. August erworben haben. Am „LPU Passport Plus Pre-Sale“ können alle anderen Mitglieder teilnehmen. Der öffentliche Vorverkauf findet bei Ticketmaster statt. Um dort Karten erwerben zu können, benötigt man lediglich einen Account. Die Barclays Arena bietet Platz für 15.000 Menschen.

Linkin Park veröffentlicht neues Album

Am 15. November soll mit „From Zero“ ein neues Album erscheinen. Mit der Single „The Emptiness Machine“ veröffentlichte Linkin Park bereits einen Vorgeschmack auf seine neue musikalische Ausrichtung. Sänger Mike Shinoda sagte in einer Mitteilung, der Albumtitel „From Zero“ beziehe sich sowohl auf die Anfänge der Band, als auch auf die neue Phase, die vor ihnen liege. „Klanglich und gefühlsmäßig geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - unser typischer Sound, aber neu und voller Leben.“