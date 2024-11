Linkin Park kündigen für Tour 2025 vier Konzerte in Deutschland an

Linkin Park kommen nach Deutschland. Die US-Band kündigte am Donnerstag für ihre „From Zero World Tour 2025“ vier Konzerte hierzulande an. Die Tourdaten veröffentlichten Linkin Park unter anderem auf ihrer Homepage und X.

Linkin Park Tour 2025: Vier Konzerte in Deutschland

Demnach treten Linkin Park am 16. Juni 2025 in Hannover auf, am 18. Juni in Berlin, am 1. Juli in Düsseldorf und am 8. Juli in Frankfurt. Die Tour der US-Bank startet zuvor bereits am 31. Januar im mexikanischen Mexiko City und endet am 15. November in Porto Alegre (Brasilien).

Linkin Park haben weltweit eine große Fangemeinde. Die Band wurde ursprünglich bereits 1996 gegründet und landete mit „In the end“, „Numb“, „What I‘ve done“ oder „Burn it down“ international große Hits. Insgesamt verkaufte die Band über 160 Millionen Alben und Singles. Im Juli 2017 starb dann jedoch Chester Bennington, der damalige Sänger der Band. Diese zog sich danach zurück, veröffentlichte lediglich Jubiläumsalben mit unveröffentlichten Songs. Doch im September 2024 verkündeten Linkin Park überraschend ihr Comeback - mit der Sängerin Emily Armstrong. Nun geht es zum ersten Mal wieder auf Welttournee.

Linkin Park Tour 2025: Hier gibt es Tickets im Vorverkauf

Wie die Bank auf X schreibt, beginnt der Vorverkauf der Tickets am Montag, den 18. November. Weitere Infos zu Tourdaten und dem Vorverkauf finden sich auf der Homepage der Band http://LinkinPark.com.

Sieben Jahre nach dem Tod Benningtons war die Band in der neuen Zusammensetzung bereits im September zu einem Konzert in Hamburg begeistert empfangen worden.