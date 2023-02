Alice ohne Wunderland: Darum geht es in "Meine bessere Schwester"

Rebecca Wait ist eine gute Beobachterin ihrer Mitmenschen. In ihrem Roman "Meine bessere Schwester" seziert sie die Gefühlswelten einer dysfunktionalen Familie.

Wie heißt es so schön bei Tolstoi: „Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise“. Die Familie von Alice und Hanna ist besonders unglücklich. Das liegt schon am Erbe der Mutter Celia. Das eher hässliche und schüchterne Mädchen stand lange im Schatten ihrer schönen und klugen Schwester Katy, bis diese in die Schizophrenie abdriftet. Ihr Schicksal hängt fortan wie eine dunkle Wolke über der Familie. Die freudlose Celia krallt sich in ihrer Verzweiflung den Freund ihrer einzigen Freundin, Paul.

Neben den Zwillingen Alice und Hanna haben die beiden noch den wenig auffälligen und eher gefühlsarmen Sohn Michael. Celia wird zu einer dominanten Mutter, die in der Furcht lebt, ihre Kinder könnten die Schizophrenie ihrer Schwester geerbt haben. Irgendwann entflieht Paul dem lieblosen Haushalt in die Arme einer jüngeren Frau.

"Meine bessere Schwester": Die lebenslustige junge Frau verfällt in eine tiefe Depression

Trotz des häuslichen Elends steht die hübsche Hanna meist im Mittelpunkt einer großen Freundesschar. Aber der unscheinbaren Alice droht ein ähnliches Schicksal wie Celia, ein Leben ohne Freunde und ohne Liebe: Alice ohne Wunderland. Doch dann scheint sich bei Hanna Kathys Erbe zu manifestieren. Die lebenslustige junge Frau verfällt in eine tiefe Depression. Mutter Celia sieht ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt und klammert sich verzweifelt an die andere Tochter, womit sie Alice total überfordert.

„Meine bessere Schwester“ heißt dieser Roman von Rebecca Wait und man fragt sich zwischendurch, wer mit der besseren Schwester wohl gemeint ist. Denn in ihrer Kindheit macht Hanna ihrem Zwilling Alice das Leben schwer. Sie will nicht zusammen mit ihr gesehen werden, weigert sich, mit ihr zu spielen. Nur als Alice als „Maulende Myrte“ von ihrer Klasse gemobbt wird, kommt Hanna ihr zu Hilfe. Für Alice ein Beweis mehr dafür, dass ihre Schwester etwas Besonderes ist, etwas Besseres als sie. Selbst Hannas Zusammenbruch und ihr Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik ändern an Alices Bewunderung für sie nichts.

"Meine bessere Schwester": Familiengeschichte zwischen Tragödie und Komödie

Rebecca Wait ist eine gute Beobachterin ihrer Mitmenschen. In ihrem Roman über eine dysfunktionale Familie seziert sie vor allem die Gefühlswelten von Mutter und Schwestern. Alice ist diejenige, die es immer allen recht machen will, auch dagegen rebelliert Hanna. Dass die Familie ausgerechnet zur Beerdigung von Celias Schwester Katy zusammenkommt, gibt den Ton vor. Eine Familiengeschichte zwischen Tragödie und Komödie, mal warmherzig, mal bitterböse.

Rebecca Wait. Meine bessere Schwester, Kein & Aber, 507 S., 26 Euro