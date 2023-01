Literatur

18:00 Uhr

Autor Gert Heidenreich: "Sprache ist immer gesprochene Sprache"

Plus Welche Sinne sollte die Literatur reizen? Gert Heidenreich erläutert er beim 25. Autorentreffen „Irseer Pegasus“, wie ein Text am besten zur Geltung kommt.

Von Martin Frei

Was ist ein guter Text? Darüber streiten Literaturschaffende, seit es sie gibt. Vor 25 Jahren wurde ein organisiertes Forum für derlei Diskussionen geschaffen: der „Irseer Pegasus“. Seit Ende der 1990er sind immer zum Jahresbeginn aufstrebende Autoren für drei Tage in die ehemalige Benediktinerabtei Irsee bei Kaufbeuren eingeladen, um ihre noch unveröffentlichten Texte zu diskutieren und die besten Beiträge zu küren. Bei der Jubiläumsausgabe des Autorentreffens wurde nun die ohnehin schon komplexe Fragestellung noch erweitert. Wie kommt ein guter Text am besten zur Geltung? Still für sich gelesen? Laut und ausdrucksstark vorgetragen von einem kundigen Interpreten oder gar begleitet von Musik?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

