Berlin in vielen Büchern erlesen: Wo in Deutschland Romane am häufigsten spielen

Die am häufigsten in Romanen vorkommende Stadt in Deutschland ist Berlin. Europaweit führt allerdings eine andere Metropole das Ranking an.

Lang lebe die Rangliste: Sie bringt Ordnung ins Chaos und schafft Hierarchien, wo davor nur Bauchgefühl war. Wer würde schon seine Stadt zum lebenswertesten Ort küren? Irgendwo hakt es doch immer. Hier die Dauerbaustelle, dort die maroden Schulen. Dass Wien im Magazin The Economist als Spitzenreiter der lebenswertesten Städte der Welt auftaucht, kann man noch verstehen. Wie es Berlin weltweit auf Position 13 geschafft haben soll, lässt einen nur staunen. Besser keine Berlinerin oder keinen Berliner fragen.

Das österreichische Internetportal casino.at hat nun ein Ranking vorgelegt, welche Städte literarisch in Europa am häufigsten verewigt wurden. Knapper Spitzenreiter ist Rom. In 29.553 Büchern gibt sie die Kulisse für die Handlung ab. Man könnte also problemlos sein ganzes Leseleben in der Ewigen Stadt verbringen, ob nun mit William Shakespeare ("Antonius und Kleopatra"), Dan Brown ("Illuminati") oder den vielen italienischen Autoren.

Auch die deutsche Hauptstadt Berlin steht vorne bei der literarischen Prominenz

Auch in Deutschland steht die Hauptstadt vorne in der literarischen Aufmerksamkeit: Berlin führt die Liste mit weitem Abstand (8722 Bücher) vor Hamburg (2749) und München (2058) an. Selbstredend allerdings, dass die Stadt von ihren Autoren nicht in den Himmel geschrieben wird. Man lese nur Döblins "Berlin Alexanderplatz" (1929), "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (1978) oder Helene Hegemanns "Axolotl Roadkill" (2010). Und aus der Region? Haben Volker Klüpfel und Michael Kobr ihren Kluftinger zwar schon elf Mal ermitteln lassen, aber das hat für Altusried und Kempten noch nicht für einen der vorderen Plätze gereicht. Augsburg wird deutschlandweit auf Position 14 geführt (537), hinter Braunschweig und vor Mainz. Unter den 537 Büchern finden sich übrigens erstaunlich oft historische Romane. Früher war alles doch – na ja, vielleicht nicht besser, aber wenigstens übersichtlicher, auch ohne Liste.

