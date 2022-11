Croissant statt Kässpatzen: Klüpfel und Kobr lassen in Frankreich ermitteln

Das Allgäuer Autoren-Duo Klüpfel und Kobr legen ein Gaunerstück vor, das an der Cote d'Azur spielt. Eine schrullige Gurkentruppe erlebt ein Abenteuer.

Sie sind ausgewandert – in wärmere Gefilde. Cote d'Azur statt Allgäu. Und den Kommissar Kluftinger haben sie zurückgelassen. Das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr will sich ganz offensichtlich neue Gefilde erschließen. "Die Unverbesserlichen" heißt der gerade erschienene Roman, wobei der Untertitel mehr verspricht als das Buch hält. Denn "Der große Coup des Monsieur Lipaire" entpuppt sich als Gaunerstück mit glücklichem Ausgang.

Klüpfel und Kobr schreiben über den Gauner Monsieur Lipaire

Tatsächlich hat der Deutsche, der nach dem Scheitern seiner Ehe und seiner beruflichen Tätigkeit als Apotheker in Port Grimaud an der Cote d'Azur eine neue Heimat gefunden hat, mehr Glück als Verstand: Guillaume Lipaire nennt er sich, Wilhelm Liebherr hieß er in seiner deutschen Vergangenheit. Aber als Guillaume fühlt er sich französischer als so mancher Franzose, zumal er sich zugute hält, auszusehen wie Alain Delon in seinen späteren Jahren. Sein Geld verdient er als Hausmeister für die Inhaber von Zweitwohnsitzen und -Villen, die er hin und wieder zweckentfremdet und an Touristen vermietet.

In ihrem neuen Krimi "Die Unverbesserlichen" entführt das Autorenduo Klüpfel und Kobr die Lesenden nach Frankreich. Foto: Ullstein Verlag

Auch der junge Karim, als Wassertaxifahrer unterwegs, nutzt sein Gefährt zwischendurch für private Zwecke. Die beiden verbindet fast eine Vater-Sohn-Beziehung. Und als Lipaire glaubt, einem Schatz auf der Spur zu sein, weiht er Karim ein. Doch es bleibt nicht bei den beiden. Nach und nach und zu Lipaires Verdruss gesellen sich immer mehr Schatzsucher dazu, die allesamt höchstens Freizeit-Gauner sind: Die Studentin Jacqueline, die neben Eis auch Hasch verkauft, ihr Lieferant, der Ex-Fremdenlegionär Paul, der das Cannabis in den von ihm betreuten Gärten anbaut. Delphine, die in ihrem Handyladen bei Reparaturen auch gleich die Handys knackt, und schließlich noch die 84-jährige Lizzy, die von ihrer Vergangenheit als Lebedame träumt. Nicht zu vergessen ihr Hund, ein ältlicher Pudel namens Louis Quatorze.

Es ist schon eher eine Gurkentruppe, die Lipaire da um sich versammelt hat. Und die Gegner, eine versnobte und heillos zerstrittene Unternehmerfamilie, Besitzer der größten Villa vor Ort, sind nicht so naiv, wie Lipaire und Konsorten gerne glauben würden. Da muss sich die Dilettanten-Truppe schon was einfallen lassen. Es gibt einen Toten, der öfter mal umziehen muss, eine verwirrende Schnitzeljagd und am Ende die Erkenntnis, wie wichtig Freunde sind, auch wenn sie noch so merkwürdig sein mögen.

So liest sich der neue Roman der Erfinder von Kommissar Kluftinger

Zwischendurch haben die Lesenden Mühe, den ganzen Verwicklungen zu folgen. Denn das Duo Klüpfel und Kobr treibt es mit der Fabulierfreude fast zu weit, sie brennen ein ganzes Feuerwerk an Gags ab. Da hätte hie und da eine Kürzung gut getan. Zumal das Happy End eigentlich ein Cliffhanger ist. Es soll also weitergehen mit Lipaire und Co., sind doch einige der Rätsel noch ungelöst. Wer sich auf die Fortsetzung an der Cote d'Azur vorbereiten will, findet im Anhang ein Glossar mit den wichtigsten französischen Ausdrücken und der deutschen Übersetzung. Da kann dann wohl nichts mehr schief gehen …

Info: Volker Klüpfel, Michael Kobr: "Die Unverbesserlichen". 492 Seiten, 24,99 Euro. Zu diesem Buch ist auch im Verlag Hörbuch Hamburg ein Hörbuch erscheinen, Tatort-Schauspieler Axel Prahl liest den Roman in voller Länge.