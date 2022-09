Literatur

"Über die See" ist das Anti-Strunk-Erlebnis

Plus Eine Saison-Entdeckung gegensätzlicher Art zum Bestseller „Ein Sommer in Niendorf“:Im ausgezeichneten Debüt von Mariette Navarro wird der ganze Ozean zur Seelenlandschaft.

Von Wolfgang Schütz

Es ist zunächst eine Entgiftung der Gedanken, dann wie eine Wiederbezauberung der Welt. Der größtmögliche Gegensatz zum deutschen Saison-Bestseller, Heinz Strunks „Sommer in Niendorf“. Obwohl es in beiden Fällen um besondere Milieus geht und um menschliche Grenzzustände. Aber während bei Strunk die Figuren am Rand des Meeres schwerer werden und im Allzumenschlichen zu ersaufen drohen – in Mariette Navarros „Über die See“ lösen sie sich in der Weite des Ozeans von allem, was Gesellschaft ist, und dann über die Grenze des menschlichen Verstandes hinweg fast auf.

