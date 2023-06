"Der gelbe Elefant": Kurzes von Heinz Strunk – herrlich trostlos

Der Schriftsteller leuchtet in 30 Geschichten die Armseligkeit des menschlichen Daseins aus – gnadenlos, schräg und manchmal ganz zart.

Das Leben kann es gut mit einem meinen, oder eben nicht. Manchmal meint man, das Leben könne es wirklich besser mit einem meinen, obwohl es so schlecht nicht ist, spürt man dem fiesen Stachel der Unzufriedenheit ausgiebig nach, dann hier jetzt ein Tipp. Lesen Sie Heinz Strunk, "Der gelbe Elefant". 30 Geschichten von großartiger Trostlosigkeit. Kein einziges Leben, in das man sich gerne hineintauschen würde. Einsam, nutzlos, dämlich, lächerlich, traurig, verzweifelt, armselig – die Hauptfiguren bei Strunk schwitzen sich durchs Elend auf ihren "Gesäßballen", fletschen Zähne, "unregelmäßig verfärbt wie Ziermais", streichen sich müde und schlaff über ihre "schleifpapierrauen Backen" und abends dann gerne "saufi, saufi". Oder etwas anderes Trostloses … Sterben zum Beispiel. Und das eigentlich Gemeinste daran, man muss manchmal wirklich lachen.

Spremberg, fitter Witwer, Tod in der Gerätetruhe

Heinz Strunk, Bestsellerautor, unter anderem mit dem Roman "Der Goldene Handschuh" über das Leben des Frauenmörders Fritz Honka, zeigt also im Kurzformat, was er auch im Langformat so gut kann: die ganze Armseligkeit des menschlichen Daseins auszuleuchten, nicht ohne Mitgefühl, vor allem was seine weiblichen Figuren betrifft, aber eben auch mit einer gewissen Gnadenlosigkeit. Die Essenz des Lebens – irgendetwas Dunkles, Übelriechendes, Zähflüssiges. Womit man jetzt gleich bei einer Geschichte wäre, die auf der Skala der Trostlosigkeit mit die höchsten Punkte erzielt: Werner Spremberg, Witwer, 75, aber was für ein fitter Typ, Think Positive, Top-Ernährung, Sport –"… nirgendwo Wülste, Rollen Speckfalten, selbst das gefährliche Viszeralfett hat er in harten Exerzitien weggesportelt". Nur die Knochendichte ist die eines alten Mannes, starke Osteoporose jedenfalls, bei irgendwastausendsten Liegestütze brechen die Scharniere beider Oberarmköpfe, Schmerz. Hände und Arme ab sofort unbenutzbar!

Dann das Unglück im Unglück: Das Handy hat im Fitnessraum im Keller keinen Empfang, die Tür lässt sich nur mit Drehknauf öffnen. Für ihn sieht Strunk den Tod in der Gerätetruhe vor. "Seine blutleeren Beine sind trockene Planken, die pergamentfarbene Haut ist mit riesigen Flecken übersät. Das versengte Gehirn knackt und ächzt, etwas Taubes, Breiiges schwillt in ihm an. Ein Insekt, ertrunken in Bernstein." Seinen Tod wird keiner bemerken, die letzte Ohrfeige des Schicksals, so wie auch nicht den des nervigen Selbstmordkandidaten, der bei der Party als uneingeladener Gast auftaucht, immer mal wieder aufs Geländer steigt … naja, man kann sich auf so einer Fete halt nicht um alle kümmern. "Och nö", sagt wiederum der angetrunkene Hundebesitzer Rene, als sein Kampfschmuser eben einem Jungen die Nase weggebissen hat.

Ein Alptraum: Die Urlaubsbekannten futtern die Kroketten weg

Will man das aber lesen? Noch ein Tipp: Am besten nicht in einem Rutsch durch, nicht die ganze Trostlosigkeit wie eine Tüte fettiger Chips wegsnacken, man weiß ja, wie sich das anfühlt, sondern das Ganze zeitlich strecken. Um dann auch zu genießen, was Strunk mit Sprache anstellt, wie fein er beschreibt, wunderbare Worte findet und erfindet (Dörrobstopis, Infokonfetti, weggepökelt) – seinen chillischarfen Humor. Rasten also Claudi und Andi beim Stammgriechen aus, weil das kulinarische Highlight, die Kroketten, erst angeblich aus sind, dann eine Schüssel serviert wird, als beide nicht mehr papp sagen können. Die Urlaubsbekanntschaft dann alles wegfuttert.

Nichts wie weg also, "Andreas hatte das centgenaue abgezählte Geld bereits auf den Tisch gelegt". Und dann, all seine schönen, schrägen, schaurigen Ideen: Alptraumartiger Tod bei der Thai-Massage, den Blabla-Speaker Felgentreu erwischt es im beschaulichen Neandertal, echte Wilde! Und manchmal, da beschreibt Strunk ja auch ganz zart, schlagen elf Herzen in einer Brust, nach dem Tod die beiden kleinsten noch ganz schwach. Ist der letzte Gedanke der alten Frau, die mit ihrem Sterben schon alle drei Wochen lang aufhält: "Ich hoffe, das war alles der Mühe wert."

Heinz Strunk: Der gelbe Elefant (Rowohlt, 208 Seiten, 22 Euro)