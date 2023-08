Literatur

vor 33 Min.

Die Antike dient in diesem Roman nur als Vehikel

Überreste des früheren Forums der antiken Stadt Pompeji im archäologischen Park Pompeji. Der Schriftsteller Eugen Ruge lässt seinen neuen Roman in der antiken Stadt spielen.

Plus Nicht Fisch, nicht Fleisch: Buchpreisträger Eugen Ruge bemüht das antike "Pompeji", um eine Geschichte über die Gegenwart zu erzählen. Er wird beidem nicht gerecht.

Von Richard Mayr

Ein Roman über das antike Pompeji, warum nicht? Natürlich muss er dann auch das Jahr 79 nach Christus berühren. Damals, vor fast 2000 Jahren, brach der Vesuv aus, begrub der Vulkan Pompeji und das benachbarte Herculaneum erst unter einer Schicht aus Asche und Bimsstein und einen Tag später bei einer zweiten Eruption mit Lava. Nach der Zerstörung gerieten die Städte über Jahrhunderte in Vergessenheit. Erst später, viel später, als das Interesse an der Antike wieder zunahm, fingen Forscher an, dort nach gut erhaltenen Überresten zu graben.

Heute gehört der Ausbruch des Vesuv zu den ersten Naturkatastrophen, die von Menschen historisch dokumentiert wurden. Und durch die systematischen Grabungen in den beiden Städten sind es gerade die beiden ausgelöschten Städte Pompeji und Herculaneum, mit denen auch das alltägliche Leben im römischen Reich besonders gut rekonstruiert werden kann. Und schon lange gehören die beiden Orte zu den großen touristischen Zielen.

