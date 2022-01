"Creep" erzählt von den schrecklichen Kindern des Internet-Zeitalters

Der Horror ist real: Philipp Winkler hat mit "Creep" einen Roman über die Verheerungen des Menschlichen und den Verlust der Lebenswirklichkeit geschrieben.

Eine junge Frau in Deutschland und ein junger Mann in Japan, zwei Knotenpunkte nur – und der Horror einer Elterngeneration nimmt Gestalt an, ein global vernetzter Abgrund tut sich auf, der tatsächlich die Gesellschaften unter- und das einzelne Leben aushöhlen kann.

Sie, Fanni, stammt aus vermögendem Haus, der Vater Anwalt, die Mutter ehemaliger Sportstar; es sind eher mit sich selbst beschäftigte Eltern, die Tochter aber lebt in einer eigenen Wohnung und lebt ihr ganz eigenes Leben – wenn man es denn so nennen will. Er, Junya, lebt, mit seiner besorgniserregend hustenden Mutter und von dieser rundumversorgt, in einem Häuschen in Tokio, und verlässt sein Zimmer nur noch nachts heimlich, für sein verborgenes, eigenes, anderes Leben – wenn man es denn so nennen will.

Philipp Winkler (*1986) führt kundig aus der Welt ins Darknet. Foto: Aufbau Verlag, dpa

Das Darknet ist im Roman von Philipp Winkler Lebensraum für Fanni und Junya

Denn was die beiden, Fanni und Junya, eint, ist: dass sie der Sphäre des menschlichen Miteinanders, der unmittelbaren Begegnung mit der Wirklichkeit völlig entfremdet sind, dem Gefühl zum Körper, auch dem eigenen. Was heute als Beschreibung ihrer Generation als erste der „Digital Natives“ gilt, als Eingeborene des Internets also, das erfährt in ihnen ihre dunkelste Erfüllung. Denn Fanni und Junya verbindet das „Darknet“, das ja immer mal wieder als Hort von Verbrecher- und Verschwörerischem Schlagzeilen macht, hier aber als Lebensraum kenntlich wird.

Bei der jungen Frau noch vom vergleichsweise harmlosen Ende her. Denn Fanni verkauft dort illegal die Daten von Kunden der Herstellerfirma von Überwachungskameras, für die sie arbeitet. Ansonsten ernährt sie sich ausschließlich von Astronautennahrung mit verschiedensten Geschmacksrichtungen und ist am glücklichsten, wenn sie sich durch die heimlich mitgeschnittenen Aufnahmen aus den Kameras bei einer ganz normalen Familie namens Naumann in der Betrachtung des harmlosen Alltagslebens anderer selbst vergessen kann. Der Beginn der Entfremdung war der Computer des großen Bruders ihrer besten Freundin. Für den war es ein Fest, dem Mädchen Fanni nicht nur Filme jenseits der Jugendfreigabe zu zeigen, sondern sie vor allem auch mit dem Material aus den Untiefen des Internets zu schocken, das ja alles verfügbar ist, für jeden, wenn man nur sucht: Aufnahmen aus dem echten Leben von Brutalität und Verkommenheit und Tod.

In Fanni ist all dies gespeichert – alles jederzeit durch eine Ähnlichkeit als drohende Eskalation der Gegenwart einzubauen. Sich etwa plötzlich zu erinnern an ein „True-Crime-Video“, gesehen zwei Jahre zuvor auf Youtube: „Ein weißes Auto mit offenem Kofferraum rast von rechts nach links durchs Kamerabild, das verzweifelte Kreischen einer Frau, die bei voller Fahrt versucht, durch die Beifahrertür zu entkommen. Der Fahrer reißt sie zurück ins Wageninnere. (...) Kurz bevor das Auto den Kameraframe verlässt, röhrt der Motor nochmals auf. Dann ist es weg. Outside of view frame. Von der Frau bis heute keine Spur.“ So ist Fanni, angefüllt von Angstszenarien, dem Leben abhandengekommen … Und das Schlimmste auf diesen Kanälen sind „Snuffs“: gefilmte, echte Gewalttaten bis hin zum Mord, die allein zum Zeck der Aufzeichnung und des Vorführens, der „Unterhaltung“ begangen werden. Dorthin führt das geheime Leben von Junya in Tokio. Wenn er mit einer Maske und einem Hammer loszieht, nachts, zu schlafenden Lehrerinnen und Lehrern … Er ist ein „creeper“ – und er hat Follower, Fans von dem, was er tut.

Lesen Sie dazu auch

Autor Philipp Winkler ist bei „Creep“ ein kundiger und versierter Entwickler des Szenarios

Zusammen ergibt das „Creep“ als Buch, ergeben diese beiden jungen Menschen ein Bild der schrecklichen Kinder des Internet-Zeitalters, der Verheerung des Menschlichen. Der Autor Philipp Winkler, der bereits mit seinem Debütroman „Hool“ eine bemerkenswerte Milieustudie über die Szene der gewaltfreudigen Fußball-„Fans“ vorgelegt hat, ist ein kundiger und versierter Entwickler dieses Szenarios, das er im ständigen Szenenwechsel zwischen Fanni und Junya mit stilistisch je anders geprägter Sprache entfaltet (bei Fanni etwa gegendert und mit Fachvokabular durchsetzt).

Das Ergebnis ist so überzeugend wie beängstigend – ohne dabei der naheliegenden Gefahr auf den Leim zu gehen, in der Darstellung selbst auf das (Gewalt-)Porno-Prinzip des reinen Entblößens und Reiz-Reaktions-Effekts zu setzen. So gelingt dem 35-jährigen Niedersachsen ein wenn auch letztlich etwas konstruiert zusammenlaufendes, insgesamt aber durchaus preisverdächtig literarisches Fanal. Kanzlerin Merkel wurde 2013 für ihren Ausspruch verspottet, das Internet sei noch Neuland für uns alle. Was die Langzeit- und Lebensweltfolgen angeht, hat sie noch 2022 recht.

Philipp Winkler: Creep. Aufbau Verlag, 342 Seiten, 22 Euro.