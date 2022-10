Ein Jazzmärchen: Klaus Doldinger hat nun eine eigene Biografie

Plus Er komponierte für den "Tatort" und "Das Boot". Nun hat Klaus Doldinger in seiner Biografie verraten: Seine Leidenschaft zum Jazz hat echte Narben hinterlassen.

Schon der erste Satz ist anders: „Der Jazz traf mich wie der Blitz beim Pinkeln.“ Gemeint ist jene Schlüsselsituation in oberbayerischen Spargelstädtchen Schrobenhausen, in dem Klaus Doldinger mit seinen Eltern kurz nach Kriegsende vorübergehend Unterschlupf gefunden hatte. Nur wenige Tage später sollte er neun Jahre alt werden, war damals natürlich musikalisch unbefleckt, wenn man von den allgegenwärtigen Märschen der Nazis und der erdrückenden Klassik-Leidenschaft des Vaters absieht.