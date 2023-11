28 Jahre für ein Buch: Ein Lesezirkel zeigt Durchhaltewillen

Ein Buchklub in Venice hat "Finnegans Wake" gelesen und sich dafür sehr viel Zeit genommen. Wie das Fazit wohl ausfällt?

Es gibt Projekte im Leben, für die muss man Nehmerqualitäten mitbringen, Charakter, Willensstärke und Disziplin. Das klingt danach, als ob Tante Käthe alias Rudi Völler der strauchelnden Nationalmannschaft wieder die deutschen Tugenden ins Gedächtnis rufen würde. Aber nein, das Dreivierteljahr, das noch bis zur EM in Deutschland vergehen wird, wirkt hier nur wie die Einleitung, und der Vier-Jahres-Rhythmus, in dem die großen Turniere und Spiele stattfinden, ist da noch ein überschaubarer Zeitraum.

"Finnegans Wake" gilt als eines der schwierigsten Werke der Literatur

Als der kalifornische experimentelle Filmemacher Gerry Fialka seinen Lesezirkel in Venice ins Leben rief, befand er sich in seinen frühen 40er Jahren. Er und seine Mitstreiter wollten eines der rätselhaftesten und unverständlichsten Bücher der Literatur lesen: James Joyce' Spätwerk "Finnegans Wake", an dem der Schriftsteller selbst schlappe 17 Jahre geschrieben hat. Das Buch kann man mit seinen 628 Seiten Länge auch nicht als monströs in seinem Umfang bezeichnen, für schnelle und fleißige Leser eigentlich ein Klacks. Nur versteht man dann nichts, weil es keine Handlung gibt, die Sprache eine Kunstsprache ist und alles im Zusammenhang mit allem gelesen sein will.

Also hat der Buchklub in Venice sich Zeit genommen, hat sich einmal im Monat getroffen und eine oder zwei Seiten gemeinsam gelesen und darüber gesprochen, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Kinder wurden erwachsen, Enkelkinder kamen zur Welt. Der Buchklub hat weitergelesen. Ganze 28 Jahre bis zur letzten Seite. Und das Ergebnis? Fialka, der jetzt in seinen 70er Jahren angekommen ist, sagt offen: "Ich möchte nicht lügen. Es war nicht so, dass ich Gott gesehen hätte." Aber dafür haben er und die anderen durchgehalten.

