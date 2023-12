Literatur

Ein Roman zwischen Leben und Tod: Das neue Buch von Bernhard Schlink

Eine Geschichte von Liebe, Eifersucht und Vergänglichkeit: Mit "Das späte Leben" legt der 79-jährige Bernhard Schlink ein großes Alterswerk vor.

"Ich war zu alt, als dass die neue Rolle mein Leben entscheidend hätte verändern können. Ich hatte meinen Ort in der Welt bereits gefunden", bekannte Bernhard Schlink 2009 in einem FAZ-Interview über sein "zweites Leben" als Schriftsteller. Er war immerhin schon Mitte vierzig, als er seinen ersten Roman vorlegte, war bis zu seinem 65. Lebensjahr nicht einmal Berufsschriftsteller, und doch hat er mit "Der Vorleser" einen der (vor allem auch international) erfolgreichsten deutschen Romane der letzten 30 Jahre vorgelegt.

Bernhard Schlinks Protagonist trifft die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs

Schlink war fast 20 Jahre Richter am Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster und wurde 2009 als Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der TU Berlin emeritiert. "Der Vorleser" war für Schlink immer Fluch und Segen zugleich, denn trotz seiner großen Finesse als Erzähler konnten seine letzten Romane "Die Frau auf der Treppe" (2014), "Olga" (2018) und "Die Enkelin" (2021) nicht mehr an die emotionale Sprengkraft der Vorgängerwerke heranreichen. Doch jetzt hat der inzwischen 79-jährige Schlink noch einmal einen großen Wurf gelandet und einen Roman vorgelegt, der um Liebe, Tod, Eifersucht und Selbstbefragung kreist.

