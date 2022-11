Literatur

Erschütternd: Jetzt erzählt Frau Knausgard

Linda Boström Knausgard erzählt in "Oktoberkind" von ihrer psychischen Erkrankung und ihrer Trennung von Karl Ove Knausgard.

Plus Romane auch über Eheleben machten ihren Mann Karl Ove zu einem Weltstar – die Entgegnung von Linda Boström nun eröffnet andere Perspektiven.

Von Wolfgang Schütz

Letzten Monat ist sie 50 geworden, ein "Oktoberkind" also – und alles andere als zufällig wie die titelgebende Hauptfigur ihres neuen Romans. Denn hier geht es um die seit Jahren trendende Art des Erzählens, "autofiktional" genannt, also frei entlang der eigenen Biografie. Und alles andere als zufällig steht dazu nun, anders als bei den Büchern zuvor, auch ein zweiter Nachname mit auf dem Cover, der ihres inzwischen Ex-Manns. Denn Karl Ove Knausgard ist mit seinen sechs autofiktionalen Romanen zum Weltstar geworden – und nun setzt also Linda Boström Knausgard der dort miterzählten Geschichte ihrer Ehe und ihrer psychischen Erkrankung ihre eigene Version entgegen. Das Ergebnis ist gleich mehrfach erschütternd.

