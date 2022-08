Autorin Dangarembga aus Simbabwe: Friedenspreis hier – Haftstrafe dort?

Tsitsi Dangarembga ist der Literaturstar Simbabwes. Nun könnte die Frau eines Deutschen gerade das in der Heimat ins Gefängnis bringen, was sie international gefeiert macht.

Wieder einer dieser Fälle. Diesmal ist es eine Autorin und Filmemacherin: In der westlichen Welt wird sie für ihren Einsatz und ihre engagierten Werke gegen Diskriminierung und für Menschenrechte gefeiert, für den berühmten Booker Prize in England nominiert, mit dem renommierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet – in ihrer Heimat aber steht sie vor Gericht. Angeklagt wegen Aufrufs zu Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie bei einer Demonstration vor zwei Jahren.

Tsitsi Dangarembga, die mit ihrem deutschen Mann Olaf Koschke und den gemeinsamen Kindern zumeist in Simbabwe, seitdem nun aber mehr in Deutschland lebt, wo sie auch den neuen PEN Berlin mitbegründete hat: Sie ist schon 30-mal vor Gericht erschienen in der Hauptstadt Harare, vor einer Kammer, die namentlich Fälle von Korruption verhandelt, tatsächlich aber direkt Präsident Emmerson Mnangagwa untersteht, gegen den sich die Demonstrationen richteten. Ob an diesem Freitag nun, wie angekündigt, das Urteil gesprochen wird, das der 63-Jährigen eine mehrjährige Haftstrafe einbringen könnte? Ist fraglich.

Ihr Mann hält den ganzen Prozess für eine Schikane, die sich gerade durch die ewige Fortsetzung vollzieht. Warum seine Frau sich dem trotzdem immer wieder aussetzt?

Tsitsi Dangarembga blickt auf die Schattenseiten ihrer Heimat Simbabwe

Fragt nicht mehr, wer Werk und Einstellung Tsitsi Dangarembgas kennt. In Dokumentarfilmen, Theaterstücken wie Romanen blickt sie auf die Schattenseiten in ihrer Heimat, auf die Geschichte von direkter und struktureller Gewalt. Und das mit einem besonderen Stil, vor allem in ihrer Roman-Trilogie.

Dangarembga, die als erste schwarze Frau aus Simbabwe überhaupt einen Roman veröffentlichte, erzählt darin von einer Frau, die sich wie im Selbstgespräch mit einem Du vor dem Spiegel ihr eigenes Leben vor Augen hält (das in etwa auch das der Autorin selbst ist). „Aufbrechen“, „Verleugnen“ und „Überleben“ setzen dabei also nicht auf ein bedeutsam ausgreifendes und hochdramatisches Panorama, sondern führen ins Alltägliche, berühren durch die intime Nähe, überbrücken so jede Fremdheit und beleuchten Missstände unmittelbar. Ob es große Literatur ist? Es ist jedenfalls bedeutsames Erzählen.

Das Du im Spiegel, zu dem Lesende bei Dangarembga werden, ist jedenfalls programmatisch, angewandte Philosophie. Die Autorin steht für das afrikanische Prinzip des Ubuntu, Motto: „Mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht.“ Entgegen einem Grundgedanken des westlichen Denkens mit René Descartes’ „Ich denke, also bin ich“, das beim Einzelnen Ausgang nimmt, ist es hier die Einheit, die alle Teile gemeinsam bilden. Darum demonstrierte sie mit in ihrer Heimat, in der es seit dem Abtreten von Ewigkeitsherrscher Robert Mugabe auch nicht gerechter geworden ist; darum stellt sie sich nun dem Prozess und wird er noch so zu Schikane. Und darum wird sie im eigentlich selbst sehr Ubuntu-fernen Westen gefeiert. Eine so traurige wie pikante Geschichte. Hoffentlich mit Happy End.