Gerhard Köpf schreibt über Kunstgüter in Zeiten des Krieges

Der Allgäuer Autor Gerhard Köpf mischt in "Die Legende von Montecassino" wieder Fakt und Fiktion.

Als Erzähler nimmt Gerhard Köpf gerne andere Gestalt an und bedient sich ebenso gerne der literarisch bewährten Rahmenhandlung. Dabei gibt er sich auch als Journalist aus und fährt für eine Radio-Sendung zum Ort seiner Kindheit („Das Dorf der 13 Dörfer“, 2017) oder für einen Magazin-Beitrag zur Benediktiner-Abtei Sacra di San Michele nahe Turin („Die Legende von Montecassino“, 2021). Hier ist er verabredet mit dem alten Pater Remo, dem vermutlich letzten Augenzeugen der Schlacht von Montecassino. Sie war als Abwehrkampf der Wehrmacht gegen die vorrückenden Alliierten eine der längsten (Januar bis Mai 1944) und verlustreichsten (75.000 Gefallene) des Zweiten Weltkriegs und hinterließ das Trümmerbild einer zerschossenen und zerbombten Hochkultur.

Pater Remo hatte das apokalyptische Geschehen miterlebt, war Mönch in der von Ordensvater Benedikt von Nursia gegründeten Abtei, die sich auf einem felsigen Hügel über der Stadt Cassino erhebt. Er war auch – und das ist der Kern der Erzählung – an der Rettung der im Kloster eingelagerten Kunst- und Archivgüter beteiligt. Dieses Unternehmen verlief offenbar korrekt. Dennoch waren am Zielort Rom 17 Kisten aufgebrochen oder verschwunden, um beim prunkgeilen NS-Reichsmarschall Hermann Göring zu landen – darunter Gemälde von Tizian, Raffael, Lotto, Tiepolo, Joos van Cleve und Pieter Bruegel d. Ä. mit seinem „Blindensturz“. Dieses Gleichnisbild (nach Jesu Wort „Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen beide in die Grube“) nimmt eine zentrale Rolle ein, wird als Symbol für die fragile menschliche Existenz und Bruegel d. Ä. gar als Wegweiser zum Existenzialismus gewertet.

Der aus Pfronten stammende Gerhard Köpf weiß Bescheid

Jedenfalls ist das die Deutung von Pater Remo, der sich dem niederländischen Altmeister wie einem „Ersatzgott“ annäherte und dafür, wie er jetzt dem Journalisten beichtet, sogar einen persönlichen Kunstraub beging. Dieser betraf ein Skizzenblatt Bruegels zum „Blindensturz“, das Pater Remo unbeachtet unter Archivalien seiner Abtei entdeckt und an sich genommen hatte. Gerhard Köpf macht dazu (erhellend für aktuelle Beutekunst-Diskurse) einige Anmerkungen zur „Psychopathologie des Sammlers“. Der aus Pfronten stammende Autor weiß Bescheid, war er doch Gastprofessor an der Psychiatrischen Uni-Klinik seines Wohnortes München, nachdem er 2001 seinen Duisburger Literatur-Lehrstuhl aufgegeben hatte.

Vor Literaturbezügen sprüht auch sein jüngstes Buch. Einer seiner Lieblinge, Dino Buzzatis „Die Tartarenwüste“, zählt auch zu Pater Remos Favoriten. Ja, dieser unangepasste Pater ist eine Kunstfigur – „gänzlich erfunden“, wie Köpf im Nachwort betont. Die bei ihm stets präsente Mischung von Fakt und Fiktion nennt er eine Art des „Wahrlügens“. Auch Thulsern, eine Konstante in Köpfs Werk, ist ein „wahrlügender“ Begriff für seine Heimatregion. In dieser Literaturlandschaft spielt sein preisgekröntes Romandebüt „Innerfern“ von 1983 ebenso wie sein spätes „Außerfern“ von 2018 und viele dazwischen liegende Thulserniaden.

Gerhard Köpf ist 1948 als Sohn eines Landbriefträgers in diesem allgäu-tirolerisch gefärbten Thulsern geboren, desgleichen Pater Remo als Sohn eines Thulsener Huf- und Sensenschmieds. Köpf steckt in vielen seiner Figuren, auch im Journalisten, dem sich Pater Remo in dem neuen Buch an sieben Tagen anvertraut. Schon als Gymnasiast hat er für das „Füssener Blatt“ geschrieben – bezeichnend auch über den Pestfriedhof von Weißensee. „Die Sucht, nichts verloren zu geben“ hieß an dieser Stelle der Beitrag zum 70. Geburtstag dieses so kunstreich fabulierenden, ironisch-kritischen, schreib-und lesesüchtigen Beobachtungspostens am Rande des Zeitgeschehens. Zunehmend melancholisch bekennt Köpf, „dem großen Vergessen zu trotzen, das auf uns alle wartet.“

Gerhard Köpf: Die Legende von Montecassino, Braumüller Literaturverlag, 157 Seiten, 18 Euro