"Ein Sommer in Niendorf": Heinz Strunk und der Abgrund dieser Jahreszeit

Wieder hat Heinz Strunk einen Bestseller gelandet, wieder dringt er in Untiefen der menschlichen Existenz. Was macht dieses Schreckliche so attraktiv?

Langeweile. Die Charakterisierungen, was sie für den Menschen bedeutet, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie gilt einerseits als der letzte Rest vom Paradies. Und so scheint es zunächst auch für Roth, Wirtschaftsanwalt, drei Monate frei, bevor er die nächste Stelle antritt: „Der ganze lange und hoffentlich schöne Sommer liegt vor ihm. Ohne Arbeit, Verpflichtungen, Aufgaben …“

Aber sie gilt eben auch als einer der beiden existenziellen Abgründe: Klafft der unmittelbare durch äußere Not und Bedrohung nicht, klafft eben allzu leicht dieser in der inneren Leere, der Haltlosigkeit: „Tagsüber simmert die Hitze, die Nächte sind heiß und schwer. Er fühlt sich wie gestern und vorgestern und vorvorgestern, eine Null, ein Vakuum, vom Licht der Zukunft abgeschnitten. Einsamkeit nimmt die ganze Wohnung ein, als wäre der Sauerstoff weggeatmet, Verzweiflung füllt die Nächte aus und brennt die Tage leer. Jeden Morgen wacht er zwischen halb vier und vier auf, der Stunde, in der die Irren, Verbrecher und Säufer aufwachen und wissen, dass für sie kein Schlaf mehr da ist. Mit weit geöffneten Augen wartet er auf die Morgendämmerung, darauf, dass das Licht sich ausdehnt. Ein Sonnenaufgang ist doch etwas Entsetzliches, wenn sich nach und nach die Schrecken aus der Dunkelheit schälen …“. So geht es Roth kurz vor Ende dieser drei Monate.

Der Elendsporno des "Goldenen Handschuhs"

Und damit willkommen zum schlimmsten Sommerschmöker dieser Saison, der bei aller Zumutung, die in ihm steckt, sofort wieder ein Bestseller ist. Weil beides inzwischen zur Marke gehört, die der Satiriker, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk als Autor im Laufe der vergangenen Jahre geworden ist: Das Wühlen in Abgründen und Untiefen, gesteigert bis zum Elendsporno etwa im auch verfilmten „Der goldene Handschuh“ – und der stetig gewordene Erfolg damit nicht nur beim Publikum, mit „Es ist immer so schön mit dir“ war er zuletzt auch für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Aber warum ist das eigentlich so? Was ist daran so faszinierend oder unterhaltsam, wenn Strunk sein Figurenkabinett entfaltet, das Büchners „Woyzeck“ entspricht: „Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.“ Diesmal treten sie äußerlich auf wie die Fetten und die Fratzen des Karikaturisten Manfred Deix, die Marcus H. Rosenmüller gerade in seinem neuen Film „Willkommen in Siegheilkirchen“ wiederbelebt. Hier also „Breda, Typ krummer, langer Lulatsch mit Plauze, strohiges Haar, pergamenthäutig, dünne Ärmchen und Beinchen, hat das Äußere eines chronischen Alkoholikers. Unter seinem engen T-Shirt zeichnen sich ein halbes Dutzend Speckrollen und zwei auf den Sauf-Spitzbauch herabhängende Titten ab.“

Diesem Breda begegnet der noch auf glückliche Langeweile gestimmte Roth zu Beginn dessen, was im Buchtitel „Ein Sommer in Niendorf“ heißt, bald darauf auch dessen noch dickerer Freundin Simone – und er wähnt sich all dem turmhoch überlegen, zumal er sich gerade noch als Autor einer Aufarbeitung der prekären Geschichte der Unternehmerfamilie versucht, der er entstammt, und sich eher orientiert an den Literaten der Gruppe 47, die ja auch mal in Niendorf tagte. Die Menschen hier dagegen, von denen er bald noch mehr kennenlernen wird, die ekeln Roth einfach nur an.

Retter in der Not ist bei Heinz Strunk: Alkohol

Und doch, das ist vielleicht so etwas wie die Moral dieser Geschichte, kann er nur allzu schnell zu einem von ihnen werden, aus seinem beruflichen Netz gelöst und ohnehin längst seiner gottbeseelten Ex-Frau und der wohlstandsverwahrlosten Tochter entfremdet – wenn er der Einsamkeit anheimfällt, der Leere, der dunklen Seite der Langeweile, dem Abgrund in ihr. Der bald nur noch durch Alkohol auszublenden ist, was ihn aber letztlich nur tiefer und schwindelerregender klaffen lässt. Da wird Roth dann jämmerlicher als die von ihm eigentlich Verachteten: „Sein Retter in der Not. Breda ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, von dem er nicht erduldet, sondern auch erwünscht ist.“ Denn natürlich (das ist ungefähr so überraschend, wie wenn in Juli Zehs „Über Menschen“ gezeigt wird, dass auch der Dorfnazi ein Mensch ist) verbergen sich in all den Deix-Typen auch empfindsame Seelen mit teils anrührenden Schicksalen. Es sind immerhin Mitmenschen zum Aneinander-Festhalten – auch wenn das nur den jeweiligen Sturz in den Abgrund beschleunigen könnte.

Letztlich bezieht dieses Buch daraus auch eine gewisse Spannung: Lässt Strunk seinen Roth nun einfach mit voller Wucht untergehen und zerschellen, was ihm (siehe „Der goldene Handschuh“) ja durchaus zuzutrauen ist? Oder findet er doch (siehe „Es ist immer so schön mit dir“) noch auf seine eigenwillige Art ein Happy End für diese abseits aller Geldsorgen prekäre Existenz? Eine mit schwarzhumorig überkräftigen Strichen gezeichnete menschliche Alltagstragödie samt einer gewissen Spannung. Das ist dieser Strunk.

Und sonst? Schön zu lesen: ist es natürlich nicht. Gut geschrieben: ist es immer mal wieder, ja, wenn der Autor zwischendurch nicht allzu sehr auf die Tube drückt mit seinem etwas willkürlich wirkenden und stilistisch mitunter wackelig wirkendem Bild- und Sprach-Expressionismus. Aber wahrhaftig: wirkt es bei aller Ekellust des Autors durchaus, das ist Strunks Stärke, gut beobachtet, vor allem in den Gesprächen, die eine erneute Verfilmung nahelegen. Aber gibt es das alles nicht längst viel besser, in Filmen von Ulrich Seidl etwa, seiner „Paradies“-Trilogie? Schon. Und die brauchen kein Melodrama, zu dem Strunk leider auch in seinen Beschreibungen neigt. Aber Melodrama, na ja, verkauft sich eben gut.

Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf. Rowohlt, 240 S., 22 €.