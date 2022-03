Jack Kerouac hinterließ das Logbuch eines Rastlosen

Vor 100 Jahren ist der amerikanische Schriftsteller Jack Kerouac geboren worden: Mit seinem Roman "Unterwegs" hat er nicht nur Literaturgeschichte geschrieben.

Dass sich um die Entstehung von „Unterwegs“ Gerüchte wie meterlange Hanfpflanzen in einem verwilderten Garten ranken, sollte niemanden überraschen. Angeblich hatte Jack Kerouac im April 1951 innerhalb von drei Wochen die Urfassung seines Romans im Benzedrin-Rausch auf eine 37 Meter lange Papierrolle getippt. Aber womöglich war es auch literweise Kaffee. 1957 erschien „On The Road“ – so der Originaltitel – schließlich; kürzer als das Original, ohne eine Reihe von anzüglichen Passagen und vulgären Ausdrücken sowie mit Pseudonymen für einige im Text vorkommende Personen wie den Schriftstellerkollegen Allan Ginsberg und William S. Burroughs. Dennoch – oder gerade deshalb – gilt „Unterwegs“ als das Manifest der „Beat Generation“, inspirierte zahlreiche Musiker, Dichter sowie Filmemacher und gab den Kammerton für die amerikanische Jugendkultur der 1950er und 1960er Jahre vor.

Vielen erging es wie Jerry Garcia. „Ich weiß nicht, ob ich je den Mut gehabt hätte, aus meinem Leben etwas Besonderes zu machen, wenn Kerouac nicht die Tür dazu geöffnet hätte“, bekannte der Grateful Dead-Gitarrist, während Keyboarder Ray Manzarek gestand: „Hätte Jack Kerouac nicht ´On The Road` geschrieben, hätte es die Doors nie gegeben.“ Selbst der wortkarge Bob Dylan räumte ein, dass Jack Kerouac ihn nachhaltig inspiriert habe.

Die Beatniks begeisterten sich für Buddhismus und Drogenexperimente

Der autobiografische Roman handelt von seinen Reisen durch Amerika und Mexiko zwischen 1947 und 1950. Hauptfiguren sind der Ich-Erzähler Sal Paradise, ein angehender Schriftsteller und Kerouacs Alter Ego, sowie Dean Moriarty, ein freiheitsliebender Herumtreiber, der von Sal bewundert wird. Als Vorbild für Moriarty galt Neal Cassady, eine schillernde Figur aus dem Kreis der Beatniks, einer kleinen Gruppe von Dichtern, Intellektuellen und Aussteigern, die sich für Buddhismus und Literatur begeisterten und mit Drogenexperimenten und rauschhaften Reisen quer durch die USA ein neues Bewusstsein schaffen wollten. Nicht umsonst stehen Cassady und Kerouac lässig nebeneinander auf dem Originalcover von „On The Road“. Im Grunde ist Kerouacs Roman nichts anderes als ein 37 Meter langer Liebesbrief. An Amerika. An Neal Cassady, diesen Bigamisten, Beau, Beatnik.

„Mit Dean Moriarty (also Cassady) begann der Teil meines Lebens, den man mein Leben unterwegs nennen könnte. Davor hatte ich oft davon geträumt, in den Westen zu gehen und mir das Land anzusehen, hatte vage Pläne geschmiedet – und war nie losgekommen“, heißt es in dem Buch. Meist zusammen, manchmal in Begleitung von Freunden reisen Sal und Dean durchs Land, auf der Suche nach Freiheit und ultimativer Erfüllung, per Anhalter, auf Güterzügen, mit geklauten Autos oder in miefigen Greyhound-Bussen. Sie berauschen sich an Drogen, Alkohol, Jazz und Sex, immer auf der Jagd nach dem nächsten Kick. Die beiden Helden entdecken ein Amerika jenseits der weißen Mittelschicht, begegnen Vagabunden, Wanderarbeitern und ausgegrenzten Minderheiten. Kerouac tat nichts anderes, als die Ideale des kleinbürgerlichen „American Dream“ Stück für Stück zu demontieren.

Das Leben von Jack Kerouac glich einer großen Reise

Das gesamte Leben von Jack Kerouac, der vor 100 Jahren am 12. März 1922 in Lowell/Massachusetts das Licht der Welt erblickte, glich einer einzigen großen Reise, von der er mystifizierte Fragmente hinterließ, das Logbuch eines Rastlosen, der Termine nicht hält und keine Fahrpläne braucht. 1950 debütierte er mit dem Roman „The Town And The City“, der durchaus Kritikerlob bekam, aber kaum Absatz fand. 1958 veröffentlichte er „The Dharma Bums“, dessen deutsche Übersetzung seinerzeit – getreu dem Zeitgeist – „Gammler, Zen und hohe Berge“ hieß. „Desolation Angels“ von 1965 gibt es hierzulande unter dem Titel „Engel der Trübsal“ (vormals: „Engel, Kif und neue Länder“). Nach „Unterwegs“ begann Kerouacs Niedergang. Von der Öffentlichkeit vereinnahmt, von der Kritik ignoriert oder verrissen, verfiel er zunehmend dem Alkohol und flüchtete sich immer häufiger in das Haus seiner Mutter. Am 21. Oktober 1969 starb er in Saint Petersburg/Florida im Alter von nur 47 Jahren.

