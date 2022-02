James Joyce' "Ulysses": Erst ein Skandal, dann Weltliteratur

Acht Jahre schrieb der irische Schriftsteller an seinem Jahrhundertwerk - mit dem er auch Dublin ein Denkmal setzte.

Dieser Roman brachte in dieser Konsequenz etwas Neues in die Literatur. Als James Joyce’ Jahrhundertwerk „Ulysses“ vor 100 Jahren am 2. Februar 1922 erschien, der Tag war übrigens gleichzeitig Joyce’ 40. Geburtstag, kam eine andere, anfangs auch verstörende Art zu erzählen in einem 1000 Seiten langen Großwerk zum Tragen. Der irische Avantgarde-Schriftsteller kroch förmlich ins Denken seiner Figuren. Es gab keinen Erzähler mehr, der von oben auf die Geschichte blickte und die Fäden zusammenhielt, sondern nur noch verschiedene Perspektiven, in deren Bewusstsein die Lesenden eintauchen.

Aber das war in diesem Mammutwerk nicht alles: Joyce erzählte eine moderne Odyssee, nur dass seine Helden nicht jahrelang auf Irrfahrt sind, sondern einen Tag, den 16. Juni 1904. Im Mittelpunkt stehen der Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom und der Intellektuelle Stephen Dedalus – zugrunde gelegt sind den einzelnen Kapiteln Ideen der Odyssee, im Hintergrund allerdings wollte Joyce das Leben in Dublin einfangen, damit dieses mithilfe seines Romans wieder rekonstruiert werden kann.

Die ersten Kritiker nannten Joyce' "Ulysses" pornografisch

Hier Anleihen an Homer, dort psychoanalytische Verfahren, dann Kapitel, in denen sprachlich nachgeahmt wird, wie sich das Englische vom Mittelalter bis in die Neuzeit entwickelt hat oder ein anderes, das im Stil von kurzen Zeitungsartikeln verfasst ist. Und gleichzeitig dieses Mäandern der Figuren durch die Großstadt, das wenig zielgerichtet ist. Als skandalös empfanden die ersten Kritiker und Literatenkollegen die explizite Schilderung von Sexualität, der damals das Etikett pornografisch angeheftet wurde, mit dem Ergebnis, dass „Ulysses“ in den USA und Großbritannien erst mehr als zehn Jahre später das erste Mal erschien.

Legendär auch die Zahl der Leserinnen und Leser, die es nur bis hier oder dorthin geschafft haben, weil dann der Urlaub zu Ende war oder der Anfangsimpuls erlahmt war, weil das ganze Geflecht zu komplex war, kein Kommentar bei der Hand, weil … Schon Joyce’ Frau Nora, der er im Buch ein Denkmal setzen wollte, also ihrer ersten Begegnung am 16. Juni 1904, gab ihre Lektüre auf Seite 27 auf – „den Einband mit eingerechnet“.

Am 2. Februar 1922 – nach achtjähriger Schreibarbeit, erschien „Ulysses“ in einer Auflage von 1000 Stück das erste Mal, im Eigenverlag herausgebracht von der Pariser Buchhändlerin Sylvia Beach und deren Buchhandlung „Shakespeare and Company“. Die ersten Reaktionen auf den Roman: „Latrinenliteratur“ und, „der Autor sei ein pervertierter Irrer“. Gut 80 Jahre später erzielte eine signierte Erstausgabe des „Ulysses“ bei einer Auktion mehr als 400.000 Dollar. Ein Jahrhundertwerk, das es in 100 Jahren vom Skandal zur Weltliteratur geschafft hat.

