Knausgård belebt das Augsburger Wunderzeichenbuch

Mit einem Roman-Zyklus über sein Leben wurde er zum Weltstar. Mit „Der Morgenstern“ befragt der Norweger Karl Ove Knausgård nun die Grenzen des Seins.

„Hast du mal vom Augsburger Wunderzeichenbuch gehört?“, fragt Egil den befreundeten Literaturprofessor. Und weil er selbst ein finanziell unabhängiger Privatgelehrter ist, kann er aus dem Stegreif Auskunft geben: „Es ist eine Art illustrer Katalog über alle Zeichen, die sich seit den Zeiten des Alten Testaments bis zur Herstellung des Buchs 1552 in der Welt gezeigt haben.“

Ein Illustration aus dem Augsburger „Wunderzeichenbuch“, von dem es im Taschen-Verlag ein Reprint gibt (Till-Holger Borchert, Joshua P. Waterman, 292 S., 40 Euro) Foto: taschen.com

Zum Beispiel: „1103, am ersten Freitag in der Fastenzeit, tauchte ein neuer Stern am Himmel auf, heißt es darin. Er war fünfundzwanzig Tage sichtbar, immer um die gleiche Uhrzeit. Auch 1173 sah man einen neuen Stern. (...) Und im Dezember 1545 tauchten zwei neue Sterne am Himmel auf. Auch sie waren größer als die anderen Sterne …“

Wenn das Leben die Grenzen des Begreifbaren sprengt

Hier, nach gut 400 Seiten, kommt der neue Roman von Karl Ove Knausgård zu seinem Kern – und ist dabei schon längst mitten in der Entfaltung eines Szenarios in der Gegenwart, in dem ebensolche Wunder sichtbar werden. Und in dem das Leben die Grenzen des Begreifbaren sprengt.

Aber dieser Autor geht ja ohnehin an die Grenzen – und mitunter darüber hinaus. Das war bei seinem monumentalen sechsteiligen Romanzyklus mit dem Originaltitel „Min Kamp“ (Mein Kampf) so, in dem er sein eigenes Leben unverstellt und tabulos zum Gegenstand des Schreibens gemacht hat. Was ihn zum literarischen Weltstar werden ließ, aber auch unweigerlich auch für Verheerungen in seinem Leben sorgte. Und eben auch die Fragen stellte: Wo ist Grenze? Wie wird das Leben zur Literatur? Und darf ein Autor wie dieser dafür alles von allen preisgeben?

Karl Ove Knausgård in "Der Morgenstern": Ist das nun Mystery oder Philosophie?

Die Grenzen, um die es Knausgård mit dem neuen Roman nun geht, scheinen die entgegengelagerten. Das an diesem Montag in deutscher Übersetzung erscheinende Buch „Der Morgenstern“ ist sein erstes fiktives Werk seit dem Debüt „Aus der Welt“ vor bald 25 Jahren, das auch er selbst als missglückt betrachtete – und stellt die Frage: Was kann uns gerade die Fiktion über das Leben sagen? Kann sie auf die Spur einer tieferen Wahrheit führen, die unter seiner Oberfläche verborgen liegt? Denn immerhin wagt dieser Autor im Laufe der knapp 900 Seiten sogar den Schritt über den Tod hinaus – und beschreibt das dort auf uns womöglich Wartende auch ganz gegenwärtig szenisch …

Lesen Sie dazu auch

Man könnte es freilich auch einfach „Mystery“ nennen, was der 53-Jährige hier in sein Panorama des alltäglichen Lebens im nordnorwegischen Bergen Einzug halten lässt. Knausgård erzählt im steten, aber willkürlichen Wechsel von Menschen, die an Grenzen geraten: die Pfarrerin, die plötzlich ihre Ehe infrage stellt; der Journalist, der von rätselhaften Ohnmachtsanfällen überwältigt wird; die Krankenschwester, die zwischen der Pflege ihrer kranken Mutter zu Hause und drastischen Fällen in der Klinik am Rande unmittelbar vor dem Burn-out steht; der Literaturprofessor, dessen Frau und Mutter seiner drei Kinder in eine Psychose gleitet; das vereinsamte Teenager-Mädchen, deren Versuch, mit einer Party Anschluss zu finden, völlig aus dem Ruder läuft; die Betreuerin psychisch Kranker, die von den Patienten überfordert und ihrem in einer eigenen Welt versinkenden Sohn gegenüber hilflos ist … Das gelingt Knausgård szenisch mal mehr, mal weniger überzeugend, zumal er seine Figuren oft als Denkpuppen benutzt, um durch sie über die Fragen des Lebens nachzudenken.

Wichtiger für die Atmosphäre dieses Buches aber ist, dass in all dieses Leben plötzlich Mysteriöses Einzug hält: Die Pfarrerin wird wiederholt von einem Mann angesprochen – aber der sieht exakt so aus wie einer, den sie ebenda doch beerdigt; der Literaturprofessor wie einige andere erleben rätselhafte Tierphänomene, plötzlich an Land auftretende Krebsschwärme, Attacken artfremder Jagdvögel, Mischwesen; die Krankenschwester sieht einen zweifellos hirntoten Patienten unmittelbar vor der Organentnahme wieder ins Leben zurückkehren … So ist man lesend bei jedem neuen Kapitel, und sei es inmitten einer von Knausgårds ausschweifenden Landschafts- und Alltagstätigkeitsbeschreibungen, immer auf die nächste Katastrophe, das nächste Mysterium gefasst. Aber grundsätzlich muss ja auch nicht gelten, dass gute Bücher auch immer ein Lesevergnügen sein müssen.

Luifzer oder Jesus? Bei Knausgård geht es ums Größte. Eine Offenbarung des Karl Ove

Über all dem jedenfalls und zwischen den beiden für diese Breiten außergewöhnlich heißen Sommertagen, an denen der Roman spielt und die sehr wie drohende Klimawandelfolgen wirken, geht auch ein neuer Stern am Himmel auf: der titelgebende Morgenstern. Und gerade dieses zentrale Motiv ist es, das die gesamte Dimension von Knausgårds gewagtem Unternehmen eröffnet. Es wird von seiner Haupt-Denkpuppe umrissen, jenem Egil, der auch die Geschichte des Augsburger Wunderzeichenbuchs erzählt.

Diese zumindest ist wahr. Sein einziges Original tauchte 2009 auf und wurde für sehr viel Geld an den New Yorker Kunstsammler Mickey Cartin versteigert (ein feines Reprint gibt’s im Taschen-Verlag). Es wird Heinrich Vogtherr dem Jüngeren und Hans Burgkmair dem Jüngeren zugeschrieben. Aber was will Karl Ove Knausgård damit? Die Antwort ist so einfach wie frappierend: Er, der ja auch bei einer Neuübersetzung der Bibel vor knapp zehn Jahren als Berater fungierte, will Offenbarung des Johannes spielen. Denn Egil weiß ja auch zu berichten: „Morgenstern hieß auf Latein Luzifer …“ Aber auch, dass Jesus „in der Bibel ebenfalls Morgenstern genannt wurde“. Ist es nun der Untergang oder der Anbruch eines neuen Zeitalters?

Der Beginn eines neuen Knausgård-Zyklus? Er wäre tauglich für eine Streaming-Serie

Einen nicht geringeren Horizont reißt der grenzgängerische Norweger hier also auf. Und will durch diese Perspektive vielleicht eher Philosophie als Mystery: die Begrenztheit des modernen, rationalen Welt- und Lebensverständnisses aufzeigen. Die Botschaft: Da ist noch so viel mehr, wir müssen es nur wieder zu sehen lernen. Und bei den Mitteln im Verhältnis zwischen Literatur und Leben kennt der Norweger dabei eben wieder keine Grenzen.

Das Ergebnis? Ist, nun ja, im Ganzen durchaus interessant: Diese Literatur infiziert, wie gewollt, die Wahrnehmung des Lebens im Alltag. Und sie ist zumindest stellenweise auch gut geschrieben und auch berührend – aber bei all den Behelligungen darin kein durchgehenes Lesevergnügen. Doch wenn man dem norwegischen Morgendagbladet glauben darf, gilt ohnehin: „Das ist der Anfang von etwas Großem.“ Der nächste Knausgård-Grenzthemen-Zyklus also? Er endet hier jedenfalls mit einem Cliffhanger, der über die zwei Tage dieses Buches deutlich hinausweist und das Auftauchen weiterer Wunderzeichen nahelegt. In seiner Heimat ist bereits sein nächstes Buch erschienen, „Ulvene fra evighetens skog“, also so etwas wie: Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Und ist dem Vernehmen nach: der Horror.

Was das Augsburger Wunderzeichenbuch alles an Spektakeln zu bieten hat – es hätte mit diesem ersten Roman jedenfalls gerade erst begonnen. Und Knausgård ist durchaus zuzutrauen, dass er das auf lange Strecke anlegt und durchzieht. Er würde damit erstmals auch zeitgemäß Streaming-Serien-tauglich.

Das Buch Karl Ove Knausgard: Der Morgenstern. Aus dem Norwegischen von Paul Berf, Luchterhand. 896 S., 28 Euro