Lesung mit Cornelia Funke: "Ich bin nur der ausführende Stift für meine Geschichten"

Plus Die Jugendbuchautorin stellt im Residenztheater München ihr Buch "die Farbe der Rache" vor. Vor ausverkauftem Haus erzählt sie ihrem faszinierten Publikum neben vielem anderen, wie sie ihre Romanfiguren entwirft.

Von Birgit Müller-Bardorff

Auffallend viele junge Menschen sind es, die sich an diesem Sonntagvormittag auf das Münchner Residenztheater zubewegen. Das Plakat zu der Inszenierung "Andersens Erzählungen" prangt an der Front des Bayerischen Staatsschauspiels am Max-Weber-Platz, aber es ist eine ganz andere Geschichte, die das Publikum an diesem Morgen fesseln wird. Cornelia Funke, weltweit erfolgreiche deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, liest zusammen mit dem Schauspieler und Sprecher Rainer Strecker aus ihrem jüngsten Buch "Die Farbe der Rache", dem vierten Band ihrer Tintenwelt-Reihe. Und dabei geht es um viel mehr als darum, einer Autorin zuzuhören, die ein paar spannende Bücher geschrieben hat.

Cornelia Funke wird auch "die deutsche Joanne K. Rowling" genannt

"… und da leben Mortimer und Reza jetzt glücklich wieder zusammen und Meggie bekommt auch noch einen kleinen Bruder. Aber das Wichtigste ist: Natternkopf, der Bösewicht, ist besiegt." Mit diesem Gesprächsfetzen wird man schon auf der Rolltreppe der U-Bahn auf die Veranstaltung eingestimmt, und der Vater, in dessen Begleitung die kundige junge Leserin ist, hat bestimmt schon während der U-Bahnfahrt von all den Wendungen erfahren, die zu diesem glücklichen Ende führten. Buchhandlungen und Stadtbibliotheksfoyers reichen längst nicht mehr, um die Fangemeinde der Autorin, die gern auch als "deutsche Joanne K. Rowling" tituliert wird, zu fassen. Es wuselt und drängt im Foyer des Residenztheaters, 881 Plätze stehen zur Verfügung, und die sind später dann auch bis auf den letzten besetzt: mit Buben und Mädchen, Jugendlichen, Eltern, Großeltern oder Patentanten – mit Kindern, die die Autorin gerade erst entdeckt haben, und deutlich Älteren, die vor 20 Jahren, als der erste Band der Tintenwelt-Saga "Tintenherz" erschien, im Teenageralter waren und zum Bestsellererfolg des Buches beitrugen.

